Alunos da rede municipal de Morungaba participam de atividades de Educação Ambiental

A corte da 39ª edição da Festa do Morango de Atibaia e Jarinu visitou na tarde desta sexta-feira, 26, a Estância Climática de Morungaba e convidou o vice-prefeito Luis Fernando Miguel para o evento. A rainha da festa, Maria Luiza Hermann; a 1ª princesa Geovana Coelho e a 2ª princesa Yasmin Mendes, acompanhadas pelo chefe do Departamento de Turismo da Prefeitura de Jarinu, Bruno Nery, estenderam o convite a toda a população morungabense.

A festa será promovida no Parque do Morango “Duílio Maziero”, com entrada franca nos finais de semana de 24 e 25 de junho, 1º e 2 e 8 e 9 de julho. Atibaia a Jarinu, assim como Morungaba, integram o Polo Turístico do Circuito das Frutas que promove o turismo rural nas diversas propriedades existentes.

O vice-prefeito Fernando que recebeu a corte junto com a Técnica de Turismo, Débora Frare, do Departamento de turismo, Cultura, Esporte e Lazer agradeceu a visita da corte e destacou a importância do evento que acaba por oferecer a oportunidade de valorizar os produtores rurais.

O evento é realizado pela Associação dos Produtores de Morangos e Hortifruti de Atibaia, Jarinu e Região, com apoio das prefeituras das duas cidades e o Circuito das Frutas.

