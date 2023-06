Crea-SP realiza Operação Inverno

Secretaria de Turismo e Viagens aposta na construção de marcas de identidade para impulsionar o setor e gerar mais empregos nos municípios

A Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo (Setur-SP) está investindo na construção da identidade e no posicionamento dos destinos turísticos do Estado por meio da construção de marcas. Para isso, foram analisados os atrativos de cada região, dados do setor e entrevistas em profundidade com o público que visita e mora no local.

A primeira marca lançada foi para o Vale do Ribeira. O “Vem pro Vale” explora a mística das cavernas e das áreas de preservação ambiental. A região oferece atrativos para os mais diferentes interesses: praias, parques florestais, cavernas, cachoeiras, rios, trilhas para ciclismo e caminhadas, observação de fauna e flora, pesca, construções e centros históricos, igrejas/templos/rituais/festas religiosas, quilombos, aldeias indígenas e sítios agrícolas.

Recentemente, em Ribeirão Preto, também foi lançada a marca “Raízes do Campo”, revelando a força da produção artesanal e do agronegócio associados ao turismo dos municípios do norte do estado, na região conhecida como Mogiana. Referência em feiras e eventos ligados ao agro, o local entrou também no calendário dos grandes shows de música com atrações internacionais. O parque hoteleiro atende a diferentes públicos, da hospedagem em sítios e ranchos a hotéis cinco estrelas.

Em junho, em Botucatu, foi a vez da marca “Encantos da Cuesta” destacar as belezas naturais de municípios localizados entre os rios Tietê e Paranapanema: Anhembi, Avaré, Bofete, Botucatu, Itatinga, Pardinho, Pratânia e São Manuel. A Cuesta Paulista é uma região turística que tem como principal ativo as paisagens marcadas pelo relevo formado por encostas rochosas. Os turistas podem desfrutar de atrativos como a represa do Jurumirim, o Gigante Adormecido e a Pedra do Índio com vista para as Três Pedras, com diversas opções de hospedagem, de campings a resorts. Há ainda eventos religiosos e outras formas de exercitar espiritualidade.

Na última semana, em Campos de Jordão, a Setur-SP apresentou a marca “Mantiqueira-me”, que explora o clima frio de montanha e o turismo rural da Mantiqueira Paulista, unindo municípios como Campos do Jordão, Monteiro Lobato, Pindamonhangaba, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí e São José dos Campos. Para quem aprecia o ecoturismo, a região oferece opções de aventura, com picos, trilhas e cachoeiras, além do turismo de contemplação, com mirantes estruturados para visitação. A graciosidade das pequenas cidades, onde o comércio e a alimentação se concentram numa rua principal, ganha ainda mais charme com a força da arquitetura e da gastronomia local.

Novas oportunidades de negócios

O secretário de Turismo e Viagens de São Paulo, Roberto de Lucena, afirma que o objetivo do lançamento das marcas é ampliar o potencial de cada uma das regiões. “De modo que se tornem mais competitivas, criando vínculos emocionais com os visitantes”, afirma.

Segundo Lucena, o trabalho tem revelado vocações e criado sinergias entre os municípios. “Em muitos casos, o processo leva a descoberta de novas oportunidades de negócio, consciência sobre o que são e o que desejam”, diz o secretário.

As regiões que já receberam suas marcas também ganharam vídeos promocionais com os principais pontos turísticos dos municípios, além de um guia da marca, um manual com informações estratégicas e diretrizes de como potencializar a comunicação. Foram entrevistados dezenas de interlocutores regionais, incluindo gestores de equipamentos turísticos, rede hoteleira e pousadas, restaurantes, guias de turismo e produtores de mais de 40 municípios impactados diretamente pela ação.

Próximos lançamentos

Ainda será lançada a marca “Circuito das Frutas”, com os dez municípios da região metropolitana de SP que se destacam pelos parques temáticos e pela produção de 40% das frutas de mesa consumidas pelo Brasil. O turismo na região é marcado pela produção de uvas e vinhos, além de oferecer rotas ciclísticas aos visitantes.

Outra marca que será lançada é o “Litoral Norte, é natural, é SP”, que coloca em evidência a biodiversidade da Mata Atlântica preservada e algumas das mais belas praias do Estado de São Paulo e do país. Os destinos da região convidam ao relaxamento, à contemplação do mar e da vida marinha, a fauna e flora das montanhas e ilhas.

