Ação de Saúde voltada às morungabenses realiza 180 mamografias

A Prefeitura da Estância Climática de Morungaba, por meio da equipe da Vigilância Epidemiológica do Departamento de Saúde, promoveu na manhã deste sábado, 02, o “Dia D” para a vacinação contra a Covid-19 voltada às pessoas com mais de 12 anos com doses atrasadas. A ação foi realizada na própria sede da Vigilância Epidemiológica, no Brumado, e atendeu 26 pessoas.

As pessoas com mais de 12 anos que ainda estão com doses em atraso podem agendar a vacina na Vigilância Epidemiológica pelo WhatsApp: (11) 95064-0784.

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) oferece vacinas seguras que possuem autorização de uso pela Anvisa, após terem demonstrado eficácia e segurança favoráveis em estudos clínicos, e passam por um rígido processo de avaliação de qualidade antes de serem distribuídas, realizado pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) da Fundação Oswaldo Cruz, instituição responsável pela análise dos imunobiológicos adquiridos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A imunização é prioridade do Ministério da Saúde que lançou o Movimento Nacional pela Vacinação, com o objetivo de recuperar as altas coberturas vacinais no Brasil.

É possível consultar a situação vacinal no aplicativo ConecteSUS Cidadão. O registro de vacina também é feito no Cartão de Vacinação em papel, pelo profissional de saúde local. É possível, ainda, conferir a situação na própria unidade de saúde. Para isso, o cidadão deve apresentar documentos pessoais e/ou Cartão do SUS ao profissional de saúde para conferência.

