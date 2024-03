Recorde de pilotos marca abertura do Brasileiro de Hard Enduro que ocorre em Morungaba

As 150 inscrições para a primeira etapa do BRHE esgotaram em menos de 36 horas

Nos dias 09 e 10 de março, em Morungaba, acontece a 9ª edição do Night Track. A prova abre a temporada do Novo Campeonato Brasileiro de Hard Enduro (BRHE). A já tradicional etapa, acrescenta em seu sobrenome “Party Edition”, prometendo aos participantes e espectadores um verdadeiro show de atrações, com apresentação de Wheeling, Show de trial, banda de rock e muita diversão para toda a família.

Em cerca de 34 horas, todas as inscrições já estavam esgotadas, o que mostra a força do Hard Enduro Nacional, consolidando o BRHE como o maior Campeonato de Hard Enduro da América Latina.

Além do sucesso entre os pilotos e equipes nacionais, o Night Track Party Edition terá a participação de pilotos internacionais nas principais categorias.

O português Diogo Vieira pela equipe 3R MOTOS/KTM e o Costa Riquenho Steven Calderón pela equipe RPM Rental Bikes correrão na categoria gold, enquanto o compatriota de Calderón, Danny Valle, optou disputar a Silver.

Para essa temporada também tivemos o anúncio de diversas equipes formando verdadeiras seleções para defender suas marcas.

A equipe RPM Rental Bike é formada pelo piloto Costa Riquenho Steve Calderón (Gold), piloto José de Alencar Macedo (Gold), piloto Gustavo Abjaude (Silver), piloto Fabricio Romani (Over 40) e piloto Ricardo Sana (Over 40).

A equipe Husqvarna PowerHusky/Itaminas traz Rigor Rico como sua principal aposta para disputar a categoria Gold. Completando o time, temos Benê Coser (Silver), Guilherme Costa (Silver), Bruno Gonzales (Bronze) e Maurício Fernandes (Over 40).

Com as cores laranja, a equipe 3R MOTOS/KTM também apresentou um time para representar a marca, optando por dois pilotos na gold e na bronze e mais um piloto na Silver e outro na Iron. Ficando assim: Raul Reijers e Olavo Sousa (Gold), Giuseppe Binotto (Silver), Vincenzo Barbagallo e Alisson Gomes (Bronze), Riago Dilan (Iron) fechando o time.

A Beta Motocicletas do Brasil junto das concessionárias UAI RACING E TRAIL LAND BH formaram a equipe BETA HARD ENDURO TEAM, para estrear o Novo Campeonato Brasileiro de Hard Enduro (BRHE), com os pilotos Ronaldo Poletto (Gold), Fernando Juruna (Silver), Pedro Zanetti (Silver), Augusto Toshiro (Bronze), Eliseu Júnior (Iron) e Junior Ribeiro (Over 40).

A equipe Sherco estará presente com seu Hard Enduro Team para defender a escuderia Francesa na categoria Gold com os pilotos Leonardo Becker e Cassiano Becker e na categoria Over 40 com o piloto Fernando Baeta.

A equipe oficial MXF UAI RACING de Hard Enduro faz sua estreia na modalidade com os pilotos inscritos na novíssima categoria, AirCooled (motos refrigeradas à Ar): Henrique Martini de apenas 17 anos, disputando a AirCooled Iron, enquanto que na categoria AirCooled Bronze, o piloto Caio Lima, ambos de MXF 270F.

E fechando com chave de ouro, nas MXF 300TS, Miguel Lambert e João Paulo pelas categorias Silver e Bronze, respectivamente.

A GasGas, estará presente com o piloto Gold Brunatto Labruna, os pilotos Silver César Souza e Evandro Bezerra, o piloto Bronze Lucas Silveira, os pilotos Iron Eduardo Martins e João Alberto Caçador e na categoria Over 40 o piloto João Caçador.

A equipe RDI (Roia da Importada) tem como piloto Gold: Willian Roger Roque; piloto Silver: Gilson Silva e na AirCooled Bronze: Junior Xavier e Rodrigo Dias.

Night Track Party Edition

Em consonância com o novo diretor do Brasileiro de Hard Enduro, Rodolfo Balasso, a organização do Night Track nomeou a etapa de Party Edition. A ideia do Balasso é transformar o Hard Enduro em um evento para toda família, envolvendo muito entretenimento.

“O novo Campeonato Brasileiro de Hard, que vamos chamar de BRHE, terá uma nova proposta, semelhante ao que já vi nas principais provas do mundo. Juntamos as seis melhores provas do Brasil, com uma larga experiência e vamos apresentar para você algo inesquecível. Vocês vão ter experiências com prólogo, shows, pilotos internacionais, apresentação de wheeling, trial e muito mais.” comenta entusiasmado Balasso e ainda complementa: “Queremos fazer o que ninguém nunca fez. Tipo um “Daytona Bike Week”, onde as corridas de moto são mais uma atração dentro um espetáculo. Trazendo mais diversão para aficionados por motos e o público em geral além de aquecer a economia local.”

O Night Track Prólogo, acontece no Centro de Eventos da cidade de Morungaba-Sp, no dia 09 de março e contará com duas apresentações da banda Revisão Zero, sendo uma às 15h e outra às 19h, Show de Wheeling como o multicampeão da modalidade, Luquinha Wheeling, Shows de Trial além de food truck’s, loja do seguimento de motos e muita diversão.

Às 15:00 acontecerá um belíssimo desfile com todas as motos dos participantes pelas ruas de Morungaba, escoltados pela polícia local.

A Prova

Para o sábado as disputas iniciam a tarde e entram pela noite, como manda a tradição.

O evento terá o treino cronometrado programado para iniciar às 16h e encerrar às 19h30. Com uma duração de 20 minutos para cada categoria; os pilotos terão a oportunidade de demonstrar suas habilidades em velocidade e precisão, superando os obstáculos artificiais aos olhos do público.

As categorias serão organizadas da seguinte forma: Gold, Silver, Bronze, Iron, AirCooled Bronze, AirCooled Iron e Over 40.

Os 10 melhores pilotos de cada categoria, determinados pelo desempenho no treino cronometrado, garantirão sua vaga para as disputas seguintes.

Às 20h, terá início às corridas do prólogo, estendendo-se até às 22h30.

O formato mata-mata trará adrenalina à pista, com as categorias Over 40, Bronze, AirCooled Iron, AirCooled Bronze, Iron, Bronze, Silver e Gold competindo pela vitória.

Os 10 melhores pilotos de cada categoria avançarão para a fase final, onde apenas um sairá campeão do prólogo.

As trilhas do Night Track prometem emoções intensas e competição de alto nível na manhã de Domingo, dia 10.

Com a largada programada para às 8:00h e pilotos prontos para enfrentar grandes desafios e mostrar suas habilidades.

As trilhas estarão muito bem sinalizadas; “Estamos finalizando nosso track e tudo está muito bem “bumpeado”, sem dificuldade para navegar”, garante Jailon Riciatti track manager do Night Track.

E ainda conclui com um convite: “Quero convidar a todos, público e pilotos; estamos nos preparativos finais e vamos entregar uma prova incrível a todos vocês. Valeu demais!”

A corrida principal desafiará até os mais experientes, com os competidores enfrentando um percurso desafiador e exigente.

As categorias e suas respectivas distâncias são as seguintes:

● GOLD: 1 volta de 38 km

● SILVER: 1 volta de 35 km

● BRONZE: 1 volta de 33 km

● IRON: 1 volta de 30 km

● OVER 40 BRONZE: 1 volta de 33 km

● AIRCOOLED BRONZE: 1 volta de 33 km

● AIRCOOLED IRON: 1 volta de 30 km

A largada será realizada de forma escalonada, com os pilotos partindo individualmente com um intervalo de 20 segundos entre eles.

O BRHE tem patrocínio de: 230 Brasil, Velox Proteção Off Road, RPM Rental Bike, MXF Motors, KTM, Husqvarna, Beta, Sherco e BMS Racing.

Supervisão: Confederação Brasileira de Motociclismo.

