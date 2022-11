Abertura da ‘Copa Cosmópolis de Futebol Amador’

Cosmópolis realiza capacitação para educadores – Em Cosmópolis, a semana dos professores está marcada pelas homenagens e eventos especiais de capacitação aos educadores da rede municipal de ensino.

A Prefeitura de Cosmópolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou as programações especiais na terça-feira (11), com a ‘Capacitação para as Educadoras da Educação Infantil’.

O evento foi realizado no ‘Auditório 15 de Outubro’, localizado na ‘EMEB Educador Paulo Freire’, apresentando o tema primeira infância, destacando as sensibilizações sobre o brincar e a afetividade no encontro com a criança, palestrando a formadora Ana Paula de Próspero.

A capacitação teve início às 14h, com a ampla presença de professores e equipes educacionais da rede municipal de ensino infantil.

Capacitação, palestras, oficinas e passeio histórico

Nesta sexta-feira (14), serão realizadas palestras e oficinas pedagógicas, que acontecerão nos períodos da manhã e tarde, efetivadas no auditório da ‘Escola Paulo Freire’. Em parceria com o Departamento de Turismo e Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, também será realizado um passeio pedagógico em pontos turísticos e históricos de Cosmópolis.

