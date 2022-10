GM de Cosmópolis participa de treinamento

Preservação histórica e tradições germânicas em Cosmópolis

Festa Alemã em Cosmópolis – Foi realizada no sábado (08) e domingo (09), em comemoração à primavera e os 92 anos de fundação da ‘Gesang Verein Deutsche Eiche’, histórico salão de festas da “Escola Alemã”, a ‘X Festa Alemã’.

O tradicional evento, dentre os mais aguardados do calendário municipal, é organizado pela ‘Associação de Amigos da Escola Alemã’ (A.A.E.A), com apoio da Prefeitura de Cosmópolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

O prédio é tombado como patrimônio público municipal, com relevante importância na história de Cosmópolis e região, sendo construído pelos imigrantes do primeiro núcleo colonial do Estado, criado em 1896, pela recém proclamada República

Com entradas livres e gratuitas, com apoio da Secretaria Municipal de Segurança, nesta edição a festividade contou com novas barracas na área externa, como o espaço de artes e artesanato, e a diversificação nas opções de comidas típicas, especialmente os doces, como o strudel, produzidos exclusivamente para o evento.

Outros destaques foram os pratos cozinhados pelas ‘mütter’, as mães alemãs da festa, como a salada de kartoffel, sauerkraut, ou chucrute, e os famosos eisbein, joelho de porco, e as variedades de wurst, o salsichão alemão, entre os preferidos do evento.

Segundo a nova diretoria da A.A.E.A, a edição buscou atrair novos visitantes para a festa, pessoas que ainda não conheciam o prédio e sua importância histórica local, sobretudo a cultura germânica em Cosmópolis.

A festividade acontece anualmente na conhecida “Escola Alemã” , realizada entre os meses de setembro e outubro, seguindo a tradição germânica da celebração da primavera.

