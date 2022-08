3º União Cup começa no próximo sábado com seis jogos de categorias de base

Com a participação de aproximadamente 1.050 jovens atletas com idades entre 10 e 14 anos, no próximo sábado tem início um dos maiores campeonatos de futebol de base do interior paulista, o qual contará com 13 agremiações, quatro categorias (sub 10, 12, 13, 14) e 42 equipes que estarão se enfrentando de 13/08/22 a 04/12/22.

Em sua primeira fase o União Cup contará com dois grupos (A e B), sendo que o grupo A terá seis equipes e o grupo B terá sete equipes, as quais, se enfrentam dentro do próprio grupo no sistema de ida e volta. Classificando-se as quatro mais pontuadas de cada grupo para a segunda fase.

Já na segunda fase haverão os cruzamentos dos grupos da seguinte forma, 1º A x 4º B (J1), 2º A x 3º B (J2), 1º B x 4º A (J3) e o 2º B x 3ºA (J4) em jogos de ida e volta, sendo que as equipes com melhores campanhas (1º e 2º colocados) terão a vantagem de fazer o segundo jogo em casa. As equipes vencedoras da segunda fase passam para a fase seguinte (semi-final), que também será disputada em jogos de ida e volta (Venc. J1 x Venc. J4 e Venc. J2 x Venc. J3).

Na oportunidade as equipes que forem derrotadas nas semi-finais irão disputar as finais da série prata e as equipes vencedoras irão disputar as finais da série ouro. A fase final, tanto na série prata como da série ouro serão disputadas em jogos únicos, campo neutro e local a ser definido pela comissão organizadora.

A comissão organizadora promoveu pela primeira vez o congresso técnico, que foi realizado no Hotel Duas Marias em Jaguariúna e na oportunidade estiveram presentes os representantes da maioria das equipes e onde foram discutidos, ajustados e definidos vários detalhes referentes a competição, assim como a tabela e o regulamento geral. Ficou definido também que a competição terá início no dia 13 de agosto e suas finais nos dias 03/12 (prata) e 04/12 (ouro), caso alguma equipe ainda esteja disputando o campeonato paulista as finais da série ouro poderão ser realizadas no dia 10/12. No geral serão 11 cidades sedes, Morungaba, Itatiba, Americana, Sumaré, Santa Barbara D’oeste, Paulínia, Porto Ferreira, São Carlos, Limeira, Rio Claro e Conchal.

A terceira edição do União Cup terá novidades, entre elas, a terceirização das arbitragens que certamente irá facilitar a logística das comissões técnicas, as premiações para os artilheiros e defesa menos vazadas, os quais, receberão como prêmio individual um relógio personalizado com a logomarca da competição que serão ofertados pela empresa Magnum.

GRUPO A: Guarani F C, S C Paulínia, Sumaré A C, Itatiba/SBFC, Unidos do Cordenonsi e Na Cara do Gol.

GRUPO B: Velo Clube, Atlétic Academy, União Barbarense, Rio Claro FC, Adesm/São Carlos, Independente FC e Talentus Sporting.

1ª Rodada – sábado, 13

Unidos do Cordenonsi x Na Cara do Gol (Americana)

SC Paulínia x Sumaré AC (Paulínia)

Guarani FC x Itatiba EC/SBFC (Morungaba)

A E Velo Clube x Atlétic Academy (Rio Claro)

Talentus Sporting x Rio Claro FC (Porto Ferreira)

União Barbarense x Independente FC (Santa Barbara D’oeste)

2ª Rodada – sábado, 20

Guarani FC x SC Paulínia (Morungaba)

Na Cara do Gol x Sumaré AC (Americana)

Itatiba EC/São Bernardo x Unidos do Cordenonsi (Itatiba)

Atlétic Academy x União Barbarense (Conchal)

Rio Claro FC x Adesm/CFA (Rio Claro) Independente FC x Talentus Sporting (Limeira)

