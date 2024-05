10ª edição da Festa Italiana em Amparo celebra os 150 anos da imigração italiana no Brasil e traz música e gastronomia

Evento começa na sexta-feira, 24, e prossegue até o domingo, 26, na Praça Pádua Salles, no centro; programação gratuita conta com sete shows que prometem agradar em cheio quem tem o rock “na veia”

Um dos principais encontros musicais do Estado de São Paulo chega pela primeira vez a Amparo para um final de semana inteiro de muito rock n’roll. O Covers Festival, que arrasta uma legião de fãs por onde passa, acontece nos dias 24, 25 e 26 de maio, sexta-feira, sábado e domingo, na Praça Pádua Salles, no centro. A entrada é gratuita.

A programação começa na sexta-feira, 24, às 17h, e prossegue até as 22h. Já no sábado, 25, e no domingo, 26, o público vai se divertir das 11h às 22h. Quem passar pela “arena do rock” terá a chance de vivenciar horas e horas de entretenimento embaladas por cervejas geladas, gastronomia de qualidade e, principalmente, muita música. Ao todo, sete shows prometem agitar quem tem o “rock na veia” e curte a vibe das festas a céu aberto.

A festa do rock é inédita na região turística conhecida como Circuito das Águas Paulista. Pelo palco da Praça Pádua Salles, em Amparo, irão passar alguns dos melhores grupos do universo cover do estado, que apresentarão sucessos de ícones do rock nacional e mundial, como AC/DC, Red Hot Chilli Pepers, Queen, Charlie Brown Jr. Kiss, CPM 22 e Aerosmith.

“O Covers Festival nasceu para ser uma grande festa democrática para quem gosta de rock n’ roll. É um evento feito para a galera que curte a vida na rua e ama a liberdade, amizade e o entretenimento”, diz o organizador Túlio Henrique Waetge, proprietário da WB Produções, empresa referência na organização de eventos, festas corporativas, feiras e festivais.

Evento vai muito além da música

O Covers Festival é uma festa completa, ideal para uma grande confraternização de famílias e amigos. O evento é pet friendly, portanto os animais de estimação são muito bem-vindos.

As atrações vão além da música. O público tem a oportunidade de consumir no espaço uma incrível variedade de estilos e sabores de cerveja artesanal oferecida pela Campinas Cervejaria, a oficial do evento.

A arena Covers também conta com praça de alimentação, onde é possível encontrar suculentos hambúrgueres, churrasco preparado na brasa, pratos da gastronomia de rua, além de churros, shakes e muito mais. A festa do rock ainda traz como diferenciais espaço kids para a diversão das crianças e uma ala de exposição onde é possível encontrar, conhecer e levar para casa produtos especiais e acessórios do “mundo do rock”. No ambiente é possível até fazer uma tatuagem ou colocar um piercing com o festival em pleno andamento.

É ‘sonzeira’ todos os dias e noites

O Covers Festival traz programação especial de shows para as duas tardes e três noites do evento. É a oportunidade perfeita de cantar os principais sucessos de bandas que entraram para a história do rock nas vozes de quem é realmente apaixonado por elas. Na sexta-feira, 24, às 19h, sobe a o palco o Rising Power, com sucessos do AC/DC.

No sábado, 25, a programação começa às 13h, com a banda Confisco, que faz o Tributo a Charlie Brown Jr. Depois se apresentam o Red Hot Chilli Pepers Cover (Apache Roses) e Queen Music Tribute, às 16h e 19h, respectivamente.

No domingo, 26, a “balada” rock n’roll prossegue com mais três shows. Logo às 13h sobe ao palco a banda 4 Lados com o Tributo NX Zero e CPM 22. Depois o dia “pega fogo” com a Dynasty (Kiss Cover), às 16h, e a Blue Army (Aerosmith Cover), às 19h, no encerramento do festival.

Serviço

Covers Festival – Amparo

Local: Praça Pádua Salles

Endereço: Antiga Estação da Mogiana, centro, Amparo

Dias: 24, 25 e 26 de maio (sexta-feira, sábado e domingo)

Horários:

17h às 22h (sexta-feira)

11h às 22h (sábado e domingo)

Entrada: Gratuita

Estrutura: Praça de alimentação, expositores, tattoo e piercing

Realização: WB Produções & Promoções

Cervejaria oficial: Campinas Cervejaria

Informações: (19) 9.9494-2787 (WhatsApp)



SHOWS

Sexta-feira, dia 24 de maio

19h: Rising Power – AC/DC Cover

Sábado, dia 25 de maio

13h: Confisco – Tributo Charlie Brown Jr.

16h: Apache Roses – Red Hot Chilli Pepers Cover

19h: Queen Music Tribute

Domingo, dia 26 de maio

13h: 4 Lados – Tributo NX Zero e CPM 22

16h: Dynasty – Kiss Cover

19h: Blue Army – Aerosmith Cover

