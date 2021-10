Yasujiro Ozu, um olhar dramático e poético da família japonesa pós-guerra

Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, tem seu dia celebrado dia 12 de Outubro, devido ao Decreto Lei 6.802 de 30 de Junho de 1980, e como informam que Deus é brasileiro, nada melhor que nossa Padroeira e o bondoso Deus, tenha reservado também este dia para celebrar o Dia das Crianças. Com isto, todas as bênçãos sobre elas são derramadas, para que cresçam com saúde, alegria e muita energia, pois todo um futuro lhes aguarda, e eu que já tive este privilégio de ser criança, sei o quanto esta fase foi primordial para a formação do adulto que sou hoje.

Nesta fase começamos a fazer os primeiros relacionamentos com os colegas, brincadeiras, jogos, curiosidade, inovação, criatividade está no seu ápice, conhecimento, atitude, habilidade, comandar, organizar, já repararam que nossas crianças são líderes e empreendedores desde a tenra idade? Sim, isto mesmo desde cedo começamos a liderar os nossos amiguinhos, convencer, persuadir, vender ideias e projetos, saber lidar com o primeiro dinheirinho que ganham dos pais, tios, avós, para adquirir suas balas, doces, sorvetes, brinquedos ou algo que tem como objetivo ter, e tudo isto ocorre de forma natural sem elas perceberem e sem saberem o significado, pois ainda não foram apresentadas a elas as palavras como: Meta SMART, 5W2H, Crowfunding, Empreendedorismo, Fluxo de Caixa, Inbound, Outbound, Story Selling, etc, isto é nato destas incríveis crianças que estão ao nosso lado no dia a dia, e que muitas vezes não damos conta destes itens acima que citei, mas que serão de suma importância para a formação e solidificação de sua vida pessoal e profissional.

Se você pai/mãe quer ajudar na formação de líder desta criança SHOW que tem em casa, veja aqui alguns itens importantes:

Ensine pelo Exemplo – não seja autoritário, que dita regras e impõe soluções, mas crie bons hábitos de desenvolvimento pessoal, como por exemplo o hábito da leitura, confie, comunique-se de maneira clara, não deixe passar a oportunidade de reconhecer os esforços, mantenha uma relação de confiança, com atenção ao protagonismo da criança.

Ofereça responsabilidades – compartilhe pequenos desafios durante a semana (mas os adequados às capacidades dele), cuidar do dinheiro da mesada, retirar o lixo, passear com o cachorro, arrumar a cama, lavar os pratos, ajudar na lista do supermercado (estoque), contribuirão muito na educação com foco na liderança.

Persistência – Desanimar, desiludir, desistir, são fatores que não podem fazer parte de um grande líder, por isto a persistência deve ser ensinada de maneira lúdica, é o famoso aprender brincando, e isto pode ser feito com a prática do esporte, brincadeiras, questões escolares, como aprender a ler, fazer contas ou escrever, enfim algo que demonstre a criança que o esforço sempre é recompensado para aqueles que persistem em busca dos seus objetivos.

Argumente e negocie – através de conversa franca e direta, você conseguirá argumentar, negociar e mostrar o quanto é importante o diálogo e a troca de informações para se chegar a um entendimento. A criança tem como característica natural a vontade de argumentar, perguntar, questionar, veja por exemplo quando ela deseja brincar até mais tarde e começa a querer convencer a todos sobre suas reações para que ela continue naquela atividade.

Um erro muito comum que se comete é quando os pais não escutam, interrompem a criança e impõe outro caminho, incrivelmente é nesse momento, que podemos mostrar a ela a ferramenta da negociação e com isto desenvolver nela esta habilidade, que tanto será necessária para seu futuro.Os pais podem aproveitar de um dia a dia normal junto com seus filhos, para ensinar-lhes coisas importantíssimas que tanto agregarão a vida dos mesmos no futuro.

Como líder empresarial, tenho um sonho, o de levar a Cultura Empreendedora, para dentro de nossas escolas, desde o fundamental, para que nossas crianças comecem a ter habilidade e conhecimento de vida que permitirá a elas terem maiores possibilidades de um futuro melhor, estaríamos preparando uma geração, mais capacitada, mais inovadora, criativa e empreendedora, e isto sem dúvida é o que o mercado procura, e necessita sempre.

Nós adultos para sermos criativos, inovadores, podemos nos basear em nossas crianças pois elas possuem o incrível dom de voar na imaginação e são com certeza abençoadas!