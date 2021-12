Líder do futuro

Estamos há poucos dias da virada do ano de 2021 e os lideres reservam os dias finais do ano para se prepararem, se planejarem para o próximo ano e realizarem uma visão dos próximos na parte profissional e pessoal, este tipo de parada para se pensar no futuro, faz toda a diferença para que os liderados saibam do seu líder qual a meta a ser atingida no próximo ano, realinhem as velas, redirecionem se necessário, tracem as estratégias a serem adotadas pela organização, além de se atualizarem sobre as novidades do mercado, quando a equipe obtém este conhecimento fica muito mais segura, coesa, unida e confiante para dar os passos em direção a meta traçada.

Uma das novidades que está chegando no mercado e que impactará muitos negócios é o METAVERSO, mas o que é isto? é a terminologia utilizada para indicar um tipo de mundo virtual que tenta replicar a realidade através de dispositivos digitais. É um espaço coletivo e virtual compartilhado, constituído pela soma de “realidade virtual”, “realidade aumentada” e “Internet”.

Alguns anos atrás tivemos contato com um filme chamado AVATAR, que foi sucesso de bilheteria, então imagine algo neste sentido, onde se espelhará o mundo real no ambiente virtual, onde as pessoas poderão interagir por meio de avatares 3D a partir de tecnologias como a realidade virtual aumentada.

A pandemia tem mostrado que as pessoas tem a capacidade de trabalhar remotamente e de manter uma boa produtividade ou até superar o que era feito no local de trabalho, porém o remoto tem suas limitações e o METAVERSO é uma forma de trabalhar isto, a realidade virtual te transportará para outro mundo, e o foco ficará nele enquanto você estiver conectado.

Com a chegada do 5G ao Brasil, aumento da demanda pelos dispositivos de conexão, deve se verificar uma diminuição dos preços, desta forma o METAVERSO deve começar a se fazer presente nos próximos anos na vida das empresas. Imagine você interagindo com seus colegas de trabalho, participando de feiras e fazendo networking com seus parceiros (clientes, fornecedores, prospects), tudo sem você sair de casa, porém com aquela sensação de estar no evento fisicamente, olhando a tudo, com uma riqueza de detalhes incrível, além de estar comprando e vendendo seus produtos e serviços.

O Circuito das Águas Paulista e em especial Jaguariúna onde o Turismo de Negócios estará num crescimento latente, provavelmente nossas empresas serão estimuladas e convidadas a adotarem a Realidade Virtual e Realidade aumentada, imagine você que hoje gostaria de conhecer uma das enormes empresas que temos em nossa cidade, mas que devido a logística, questões de saúde, segurança e até segredo industrial, você não tem acesso a visitar a empresa? Com isto a marca não fica conhecida na localidade, não se gera engajamento nos nossos jovens, para que possam se capacitar e futuramente virem a ocupar seus postos de trabalho, o comércio pouco conhece do fabricante, o produto/serviço passa despercebido por todos, apenas tendo contato com o mesmo em parcos segundos de um comercial, ou de um vídeo na rede social, gerando até uma falta de interesse pelo mesmo, porém vejam o panorama mudar se o mundo real é transportado para um ambiente virtual, onde pode ter sessões para grupo de pessoas, onde elas através de equipamentos como óculos de realidade aumentada, entrarão na fábrica, obterão importantes informações sobre a empresa, processo produtivo, conversarão com seus colaboradores, saberá o que ocorre dentro e fora da fábrica, vendo toda a rede de relacionamento da empresa, e como ela se importa com a comunidade, meio ambiente, a sustentabilidade, sua governança, isto tem um poder transformador incrível dentro das pessoas fazendo com que elas se sintam engajadas, fãs da marca, e no dia a dia, falem com orgulho da empresa, além de consumirem e indicarem seus produtos e serviços para suas redes de contato, de forma orgânica e espontânea.

Aquilo que parecia ser inacessível, com barreiras para se concretizar, pode através de uma entidade ou agência de viagens se tornar uma realidade, rapidamente, gerando inúmeros benefícios para todos.

O Líder do Futuro precisa estar conectado com as novidades do mercado e ir além para aproveitar as inúmeras oportunidades que a tecnologia pode lhe trazer nos próximos anos, fazendo com que aquilo que era inatingível devido a longas distâncias ou acessos restritos, estarem na sua frente, seja na sua residência ou num local bem próximo. É só pararmos e analisarmos que há alguns anos atrás víamos apenas na Telinha o Homem Biônico, assistíamos o filme Matrix, víamos os Jetsons, com suas chamadas de vídeo, onde imaginaríamos nós com nossos telefones fixos que isto fosse possível, e a realidade hoje é que fazemos vídeo conferência diretamente de nossos celulares e tablets.

É preciso se dar a oportunidade de conhecer o que está chegando e começar a se preparar para o mundo real, num ambiente virtual, e verificar o quanto de negócios podemos gerar nele, realizando uma verdadeira transformação no modo que interagiremos dentro de nossas empresas.

Um Feliz Natal e um Próspero ano de 2022, que saibamos aproveitar bastante as incríveis inovações que o mundo virtual possa nos trazer para termos no mundo real muito sucesso e prosperidade.

João Rodrigues

Presidente ACI-Jaguariúna

Administrador – Gestor de Negócios – Empreendedor do Bem