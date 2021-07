Votação popular: Holambra concorre ao Top Destinos Turísticos

A Prefeitura de Holambra publicou nesta quarta-feira, 14, edital para processo de escolha de um conselheiro tutelar e cinco suplentes para atuação no município. Os interessados devem fazer a inscrição, gratuita, entre os dias 19 de julho e 5 de agosto no Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, que fica na Praça dos Pioneiros, s/nº , no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 14h às 16h.

De acordo com o documento, estão entre as exigências ter idade superior a 21 anos na data de inscrição, morar em Holambra há mais de 2 anos e ter concluído curso equivalente ao Ensino Médio.

O salário é de R$1.747,57 e a carga horária é de 44 horas semanais, além de plantões à distância noturnos e aos finais de semana, feriados e pontos facultativos. As provas escrita e de informática estão previstas para o dia 2 de setembro. Depois será realizada a avaliação psicológica, marcada para o dia 24 do mesmo mês.

Após serem aprovados, os candidatos participarão de eleição da comunidade, que irá ocorrer em 6 de novembro. A nomeação, posse e o início dos trabalhos dos conselheiros ocorrerão no dia 16.

“O processo se faz necessário uma vez que foram esgotadas as convocações dos conselheiros eleitos em 2019 para atuação no município entre os anos de 2020 e 2024”, explicou a diretora do Departamento Municipal de Promoção Social, Viviane Furgeri.

A relação completa de documentos necessários para inscrição e todas as informações sobre o processo constam no edital, disponível a todos os interessados no Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura, em www.holambra.sp.gov.br.