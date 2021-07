Patinhas de Holambra: Prefeitura promove campanha de adoção de animais

A Prefeitura de Holambra, por meio do Fundo Social de Solidariedade e dos departamentos de Promoção Social, Educação e Saúde, realiza a partir do dia 19 de julho um mutirão oftalmológico com os alunos da rede pública municipal de ensino. Trata-se do projeto Primeiros Olhares, que nesta primeira etapa irá contemplar 1.200 estudantes da pré-escola, do ensino fundamental I e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Estes estudantes irão passar por triagem nas unidades escolares em que estão matriculados. O processo inclui a realização de um teste de acuidade visual, que irá verificar se o aluno apresenta alguma dificuldade para enxergar. Caso seja necessário, ele será direcionado para um médico especialista. Após a consulta, se for identificado que será preciso o uso de óculos, o estudante receberá a armação e as lentes gratuitamente na escola em que estuda.

De acordo com o diretor do Departamento Municipal de Educação, Alexandre Moreira, a partir do início da próxima semana os alunos começarão a levar para casa as autorizações para a realização dos exames. É importante que os pais assinem o documento para que os estudantes possam participar do mutirão.

Para o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias, a ação é fundamental, uma vez que “um problema não identificado ou não corrigido de forma adequada pode comprometer diretamente o rendimento escolar e a qualidade de vida do estudante.”

A diretora do Departamento de Promoção Social, Viviane Furgueri, reforça a importância da iniciativa. “Muitas vezes o problema não é constatado pelos pais ou eles não têm condições de levar o filho ao oftalmologista, daí a relevância da ação na escola”, fala.

A primeira-dama e Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Yvonne Capato, explica que todo o recurso utilizado para a compra das armações e das lentes virá da reciclagem de lixo do município. “É a contribuição da comunidade não só para o desenvolvimento sustentável de Holambra, mas também para beneficiar nossos estudantes, garantindo uma vida escolar normal, interferindo positivamente no futuro deles”.