Você já ouviu falar em terrorismo nutricional?

É a demonização de certos alimentos, hábitos alimentares, condutas e preferências ou nutrientes. Este comportamento não é novidade, desde 1960, classificamos nutrientes e alimentos, mas hoje em dia esta avaliação negativa levou ao extremismo, muitos profissionais classificam e impõem restrições sobre o consumo, calculam e limitam o que comemos a calorias e outras proibições cujo único objetivo é o manequim.

A regulação do peso corporal é um processo altamente complexo regulado centralmente pelo cérebro, mas que envolve a saúde intestinal, composição de massa muscular e gorda do corpo, gasto energético, exercício físico, ingestão alimentar, metabolismo, ambiente, emoções, cognição e principalmente fatores genéticos.

“Amor, você não podia ter comido pão. Você acabou de destruir todo o trabalho que eu fiz no seu corpinho. Nove quilos se foram à toa?”. Essa é a alegação de Maíra Cardi ao marido que estava participando do BBB.

“Pão engorda e inflama o intestino”.

“Leite faz mal, tem má qualidade e é inflamatório.”

“Jantar engorda”.

“Faça jejum intermitente para desintoxicar”.

“Faça uma dieta detox.”

“Tome estes fitoterápicos, que emagrece”.

E não para por aí, os alimentos são classificados como “bons” e “ruins” por muitos profissionais de saúde, e volta e meia escuto no consultório: Mas posso comer tudo isso? Vou engordar! Então passa um período e ouço: Nossa, nunca me senti com tanta vitalidade, estou tão bem!

A abordagem em endemonizar alguns alimentos parecem até justa, e de fato alguns alimentos nem deveriam ser considerados como comida, mas a questão não é apenas olhar e prezar pela qualidade de um único alimento, mas a dieta como um todo, e principalmente a sua relação com a comida.

Todo dia lançam desafios Low Carb, ou proibindo de comer pão, leite, açúcar, gordura, carne vermelha, pizza, lanches, refrigerante por 21 dias, muitos incentivam o jejum intermitente, “bulking” e “cutting”, ou pior ainda, a pessoa deve enviar fotos do que está comendo e pesar em público, sendo punido se não alcançar o objetivo.

É proibido comer, ser gordo, e pensar fora da caixa, não seguir o objetivo de um grupo, clínica ou profissional. Essa abordagem leva a uma inadequada interpretação nutricional e afetiva, e afeta a longo prazo, aumentando a ansiedade, angústia e desperta emoções negativas quando não seguimos a regra que foi imposta.

A alimentação e nutrição é ciência e prática. Sempre vai ter um alimento vilão e um salvador que são a bola da vez, mas precisamos considerar as preferências, hábitos, qualidade e estilo de vida, mais os fatores bioquímicos, metabólicos e genéticos. Um alimento por si só não faz mal e nem salva ninguém, desconfie de quem classifica alimentos dessa forma, salvo exceções quando tem a presença de uma doença, tipo diabetes e a pessoa come muito pão, doces e carboidratos refinados.

Vou dar um exemplo, duas pessoas com mesma altura ingerem 2000Kcal, e acreditam que retirar o glúten emagrece sendo até mais saudável, o que não é verdade. Uma delas faz atividade física, dorme bem, tem família, amigos, peso um pouquinho acima da faixa adequada, come de tudo um pouco, vegetais, carnes e pães. Esta pessoa ao retirar o glúten está reduzindo suas calorias e pode diminuir o peso, pois fez restrição, isso se não optar por substituir por outros tipos de farinhas, e neste caso vai manter seu peso. No segundo caso, a pessoa é sedentária, estressada, dorme mal, consome muito alimentos sem qualidade, e acredita que o glúten é o vilão, essa segunda, pode até emagrecer no primeiro momento, mas ganha peso novamente e cai no ciclo vicioso do milagre, das dietas restritas e modismos por longos anos.

Consulte um nutricionista de confiança que integre a prática clínica e ciência com seus hábitos, desejos, valores, cultura e reganhos a longo prazo, para evitar provocar efeitos colaterais, até alguns transtornos, desnutrição e deficiências de nutrientes, além de não retirar o prazer em comer.

Seja feliz, come de tudo um pouco, moderação, variedade e orientação fazem a diferença no corpo, na mente, no peso, na vitalidade e longevidade.