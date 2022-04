Colunista da Gazeta concorre em 4 categorias do Prêmio IBEST 2022

Fabi Franco

Para mim, os acessórios são simplesmente a assinatura do look. Isso mesmo, lindezas, na hora de finalizar um look eu sempre penso no acessório.

O acessório tem que dar o toque final, aquele plus. Porém, tomem cuidado na escolha, os acessórios podem enaltecer o seu look ou simplesmente destruí-lo, muita cautela nessa hora.

Atualmente é possível adquirir acessórios com muita facilidade, temos uma grande oferta, coleções para todos os gostos, opções infinitamente grandes, porém nem sempre foi assim. Até o início do século XX poucas pessoas usavam acessórios nesse período, apenas as mulheres da alta sociedade tinham tal recurso, e usavam colares de pérolas para demonstrar a sua classe social e se destacarem entre as demais.

Em 1924 a estilista francesa Coco Chanel revolucionou a história e popularizou o uso das bijuterias quando lançou uma coleção chamada Bijouteria Fantaisie que em francês significa joias de fantasia. A estilista era visionária e estava à frente do seu tempo, por essa razão optou por materiais baratos sendo assim o custo dessas peças mais acessíveis, atingindo o público feminino de classe econômica mais baixa.

No entanto, foi em 1929 que a bijuteria realmente se popularizou ganhando força no mercado com a queda da bolsa de Nova Iorque onde as pessoas ricas perderam suas fortunas e a única alternativa era consumir produtos mais baratos.

De qualquer forma, Chanel foi a precursora da bijuteria no mundo da moda e graças a ela tendo essa grande oferta de acessórios à nossa disposição.