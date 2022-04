Vereador Mineiro questiona início das obras das casas populares em Amparo

Amparo quer o Samu – Uma importante reunião na DRS-7 de Campinas (regional de saúde do Estado) aconteceu esta semana para tratar da possível adesão de Amparo ao serviço do SAMU (Serviço de Atendimento Movel de Urgência).

O custo para aderir ao SAMU é de R$ 330 mil mensal, e a conta é dividido pela população de cada cidade, no caso R$ 2,46 por habitante.

Apesar de Amparo ser a maior cidade da região dos Circuito das Águas, e arcar com mais da metade do valor (R$ 180 mil reais mensais) dos R$ 330 mil, o empasse está com Serra Negra que, apesar de depender exclusivamente do hospital Santa Casa Ana Cintra como referência em atendimento de urgência para seus munícipes, deseja ser a sede da Base Avançada.

Os quatro municípios (Águas de Lindóia, Lindóia, Serra Negra e Mte. Alegre do Sul) que aceitam aderir o SAMU, juntos, terão de pagar R$ 149 mil reais. Já o município de Amparo arcaria com R$ 180 mil por mês para ter o serviço do SAMU.

O prefeito Carlos Alberto Martins (MDB) afirmou na reunião que deseja aderir ao SAMU, porém não concorda que a Base Avançada tenha como sede o município de Serra Negra, já que todos esses municípios dependem do hospital de Amparo como referência em atendimento de urgência e UTI.

“Se Amparo é referência para atendimento da região, se Amparo vai pagar mais da metade da conta, não faz sentido algum a Base Avançada ter como sede exclusiva a cidade de Serra Negra”, afirma Carlos Alberto.

O prefeito também completou:

“nossa cidade já perdeu no passado o Plantão Policial para Serra Negra, sendo que Amparo representa mais de 60% das ocorrências policiais de toda região dos Circuito das Águas, agora querem que a sede do SAMU também não seja aqui, já que todos esses municípios dependem da Santa Casa Ana Cintra para atender a região, e, além do mais, vamos pagar mais da metade da conta, eu não concordo”, finalizou o prefeito Carlos Alberto.

A proposta de Amparo foi para dividir a sede da Base Avançada do SAMU com as trocas de plantões na cidade, assim, caso ocorra algum acidente que necessite da Base Avançada, não será necessário aguardar a ambulância vir de Serra Negra.

Segue abaixo os valores a serem pagos pelos Municípios, apresentados pela equipe do SAMU na referida reunião 👇🏻

