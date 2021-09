Vacinação contra Covid-19 em Jaguariúna retorna na quarta-feira, às 8h

O Ministério da Saúde reconheceu a ação da Secretaria Municipal de Saúde de Jaguariúna que desde 2018 estendeu para o período noturno o atendimento em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. No dia 30 de agosto, Jaguariúna foi incluída no Programa Saúde na Hora (SnH), do ministério, e agora passará a contar com recursos federais para a manutenção do atendimento noturno.

A prática adotada há três anos em Jaguariúna também foi destaque no Prêmio APS Forte, do ministério, que reconhece as boas iniciativas na área da atenção primária à saúde.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, hoje atuam em horário estendido as UBSs Florianópolis, 12 de Setembro e Cruzeiro do Sul, com atendimento público até as 20h, e a UBS Roseira de Baixo, até as 19h.

O programa Saúde na Hora foi regulamentado pela Portaria nº 2.147 do ministério, que já habilitou unidades básicas de saúde para funcionarem à noite em mais de 200 municípios brasileiros. As cidades com UBSs habilitadas recebem recursos do programa federal para estender o horário de atendimento à população. O orçamento destinado à manutenção das novas habilitações é de R$110,8 milhões até dezembro de 2022, segundo o Ministério da Saúde.

A secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, destaca a importância da ampliação do atendimento na atenção primária de saúde. “Essa medida gera mais possibilidades de acesso para pacientes que trabalham o dia inteiro e, ao atender os casos solucionáveis na atenção primária, diminuímos o número de atendimentos na Unidade de Pronto Atendimento, dando espaço na urgência para situações com perfil de risco”, avalia a secretária.

Maria do Carmo também destaca outras qualidades da ampliação do horário de atendimento nas UBSs. “Ao disponibilizar mais acesso, as pessoas podem procurar os serviços não só para tratamentos de saúde crônicos, mas para a prevenção de doenças. Isso é ainda mais consolidado quando colocamos profissionais depois das 18 horas para atender essa população que tem dificuldade de procurar as unidades de saúde em horário comercial”, conclui.

UBSs com horário de atendimento estendido em Jaguariúna:

UBS Florianópolis – até as 20h

UBS 12 de Setembro – até 20h

UBS Cruzeiro do Sul – até 20h

UBS Roseira de Baixo – até 19h

Foto: Ivair Oliveira