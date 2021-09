Emprego em Jaguariúna sobe pelo 3º mês seguido

A moda é para todos e o mundo plus size é tão importante quanto os outros

A moda é, ou deveria ser, inclusiva. Muitas pessoas se identificam por meio dela. É um universo poderoso. Mas, por muito tempo ela foi restrita aos corpos intitulados “padrão” – aqueles magros, sem muitas curvas.

Com isso e, talvez, por isso, tamanhos grandes sempre foram pauta para discussão e restrição na moda. No entanto, cada vez mais vemos pessoas “fora do padrão”, reais, que se parecem conosco tanto nas redes sociais como televisão, campanhas e desfiles.

É claro que há muito o que avançar nesse sentido, principalmente quando falamos sobre o preconceito, a gordofobia e discriminação sofrida por pessoas gordas. Porém, mesmo que muito lentamente, com a chegada, criação e democratização do “plus size” (tamanhos destinados às pessoas gordas), tendências e roupas de praia, por exemplo, vêm incluindo esse público que antes era completamente deixado de fora.

A moda plus size permite que pessoas que vestem manequins acima do 46 encontrem mais opções de peças e estilos, feitas para valorizar seus corpos. A proprietária da Bibiana Moda Maior, em Jaguariúna, Denise Bibiano, relembra que há algum tempo as opções disponíveis para os tamanhos maiores que GG eram restritas a legging preta e camiseta básica. Mas, ela acredita que a inclusão da pessoa gorda na moda aumentou muito quando ‘personalidades GG’ tornam-se conhecidas e deram representatividade para esse grupo, como por exemplo a dançarina da cantora Anitta, Thais Carla, e cantoras sertanejas. “Foi uma quebra de tabu que também aumentou a aceitação das pessoas”, diz Denise.

Auto preconceito

Mesmo Denise trabalhando com peças que acompanham a moda e tendências, ela acredita que ainda existe muito auto preconceito. “As pessoas não aceitam comprar em uma loja plus size”, lamenta. “No final somos todos seres humanos e não tem que haver esse preconceito nem da própria pessoa consigo mesmo, nem de terceiros”, acrescenta.

“A gente sabe que existe esse auto preconceito. Não gostamos da nossa barriga, da perna ou outra coisa. Mas a gente tem que se aceitar e ser feliz, porque a vida está passando”, frisa.

A Bibiana Moda Maior trabalha com peças a partir do G e GG, que é uma numeração equivalente ao 44, por exemplo, que serve em um corpo com mais busto ou quadril, biotipo físico brasileiro, mas por ser intitulada ‘moda maior’ as pessoas tem um pré-conceito. “Principalmente das mais jovens. Elas preferem comprar em loja de departamento mesmo não cabendo porque ‘não é legal comprar na Bibiana Moda Maior”.

Ela relata que é muito mais fácil encontrar uma calça 44 confortável e que veste bem em uma loja plus size, do que em uma loja de departamento. “E o meu trabalho diário é focado nessas pessoas acima do tamanho 44. Meu foco é deixá-las confortáveis, na moda e com preço justo”, afirma Denise.

O preço das peças, inclusive, é outra questão que Denise levanta. Ela lamenta o discurso usado por muitas lojas para justificar o valor das peças plus size: é caro porque usamos mais pano. “É uma justificativa extremamente preconceituosa. Eu jamais falei isso. E outra, a cliente não tem nada a ver com isso. Quem tem que cuidar do preço é o lojista”, diz.

Os preços na Bibiana Moda Maior variam muito. Tem desde aquela peça baratinha até aquela um pouco mais cara, mas o preço nada tem a ver com a quantidade de tecido utilizada na confecção. Ela varia de acordo com a marca, com o tecido e motivos realmente plausíveis para se justificar.

Falando em marca, a Bibiana é super completa. Com seis anos de loja ela conta com moda masculina e feminina, incluindo langerie, moda praia, acessórios.

Crescimento

Dados da Associação Brasileira do Vestuário (Abravest), apontam que o segmento plus size cresceu 21% nos últimos três anos, enquanto a indústria como um todo caiu cerca de 5%. Apenas em 2019, os negócios ligados ao setor cresceram 8%, chegando a uma movimentação financeira superior a R$7 bilhões, segundo dados da Associação Brasileira Plus Size (ABPS), entidade criada em 2016 para representar empresas de varejo e consumos que compõem a cadeia de produção destinada a esse público.