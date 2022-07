A Campanha do Agasalho 2022 em Cosmópolis realizada pelo Fundo Social de Solidariedade de Cosmópolis e a Secretaria de Promoção Social e Ação Comunitária foi finalizada no último dia 30 de junho. No total, a campanha arrecadou quase 4 mil peças, totalizando 20 toneladas de agasalhos, cobertores e calçados.

O Fundo Social foi responsável pela campanha e as arrecadações são repassadas para a Secretaria de Promoção Social, que é a responsável com a seleção das roupas e, sucessivamente, distribui para os Centros de Referência de Assistência social (CRAS) do município.

A Campanha do Agasalho 2022 em Cosmópolis

A campanha tem como objetivo minimizar a questão da vulnerabilidade social, aquecendo as famílias no período do inverno. As entregas são feitas de segunda a sexta feira, das 8h às 17h nos CRAS.

A primeira dama e presidente do Fundo Social, Isabel Teixeira Felisbino e o prefeito, Junior Felisbino, agradeceram a participação da população e comerciantes locais.

A arrecadação em 2022 superou todas as expectativas.

Caso você necessite de algum agasalho, procure o CRAS mais próximo de sua residência.

– CRAS Novo Cosmópolis

Rua: José Moraes, 904 – Vila José Kalil – Fone: 3812-3867

– CRAS Andorinhas

Rua: Benedito Moraes Machado, 755 – Andorinhas – Fone: 3812-3856

– CRAS Jd. Cosmopolitano

