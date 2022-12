Uso de máscara contra a Covid-19 volta a ser obrigatório em ônibus intermunicipais da RMC

O Governo do Estado de São Paulo por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) está desenvolvendo as obras de recuperação da estrada vicinal “Basílio Vieira de Godoy” até o bairro de Entre Montes, em Pedreira. No total serão recuperados 7 quilômetros e 800 metros de Pavimentação Asfáltica.

“Os serviços fazem parte da sétima fase do Programa Novas Estradas Vicinais do Governo do Estado e são de total responsabilidade do DER, ligado à Secretaria de Logística e Transportes”, destaca o prefeito Fábio Polidoro.

A empresa responsável pelos serviços efetuou primeiramente a regularização dos acostamentos e da estrada. O Programa Novas Estradas Vicinais faz parte de um pacote de obras de infraestrutura do Governo do Estado de São Paulo para auxiliar na retomada do crescimento econômico. “E uma boa notícia a todos os pedreirenses, conseguimos também junto ao Governo do Estado a recuperação da Estrada Vicinal João Batista Fabin, que começa no entroncamento com a Rua Padre Francisco Salvino e vem até a divisa com a Estrada Basílio Vieira de Godoy, ou seja, até a conhecida ponte torta”, concluiu o prefeito.

