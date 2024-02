Univesp abre inscrições para o vestibular 2024

Estão abertas as inscrições para o Vestibular 2024 da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). Ao todo serão oferecidas mais de 23 mil vagas distribuídas em mais de 400 polos de apoio em todo o estado de São Paulo, sendo 54 em Jaguariúna.

Os vestibulandos podem se candidatar a um dos nove cursos, com três eixos básicos de ingresso, via processo seletivo: Pedagogia, Letras, Matemática (Eixo de Licenciatura), Ciência de Dados, Tecnologia da Informação, Engenharia de Computação (Eixo de Computação), Engenharia de Produção, Administração e Tecnologia em Processos Gerenciais (Eixo de Negócios e Produção).

A prova acontece dia 26 de maio, às 13h e os locais serão divulgados no dia 21 de maio, no site do vestibular. Já o início das aulas está previsto para 29 de julho de 2024.

Os interessados devem se inscrever no site: vestibular.univesp.br até o dia 8 de abril. A solicitação da isenção ou redução da taxa de inscrição poderá ser feita até às 21h do dia 16 de fevereiro.

Vale destacar que a Univesp é uma universidade pública exclusivamente voltada para a Educação a Distância (EAD). Quem tiver dúvidas deve acessar o “Fale Conosco” do site ou ligar para (11) 3471-6100.



Foto: Divulgação

