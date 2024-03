UniMAX realiza plantões gratuitos para quem precisa declarar imposto de renda

Ação ocorre nos dias 13, 14, 20 e 21 de abril, no Shopping Jaraguá em Indaiatuba

Com objetivo de auxiliar os contribuintes a fazer a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF 2024), alunos e docentes do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário Max Planck (UniMAX Indaiatuba), do Grupo UniEduK, realizam mais uma edição do IR Solidário. A ação é 100% gratuita e ocorre nos dias 13, 14, 20 e 21 de abril, das 12h às 18h, no Shopping Jaraguá em Indaiatuba.

Para ter orientação, o contribuinte deve comparecer ao local nos dias e horários indicados com os documentos pessoais necessários para o preenchimento correto da declaração. Na ocasião, 15 alunos por dia do primeiro, terceiro e quinto semestres do curso de Ciências Contábeis ajudarão os contribuintes a preencher a declaração e enviá-la ao site Receita Federal.

“O IR Solidário contribui significativamente para formação de nossos futuros profissionais, que podem aplicar na prática todo conhecimento adquirido em sala de aula sobre um assunto de extrema relevância na área. Também é uma experiência única fora da universidade, pois o aluno tem a oportunidade de interagir com o contribuinte e identificar as principais necessidades, desenvolvendo competências como comunicação, liderança, iniciativa e responsabilidade”, ressalta o orientador pedagógico do curso de Ciências Contábeis da UniMAX, professor André Marinho.

Além de auxiliar na declaração, o IR Solidário busca também incentivar os contribuintes a ajudar os projetos voltados ao bem-estar das crianças, adolescentes e idosos, com a doação de 3% a 6% do Imposto de Renda para entidades assistenciais de Indaiatuba.

A ação, que em 2023 atendeu gratuitamente 80 contribuintes, é promovida pela UniMAX em parceria com a Prefeitura de Indaiatuba; além do apoio dos conselhos municipais dos Direitos dos Idosos (CMDI) e da Criança e Adolescente (CMDCA); da Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Indaiatuba (AESCI); e do Shopping Jaraguá.

Quem deve prestar contas ao Leão?

Este ano, mais de 43 milhões de contribuintes devem fazer a declaração do Imposto de Renda no Brasil, sendo que na Região Metropolitana de Campinas (RMC) esse número deve chegar a 1.124.969 declarações. O prazo final para enviar o documento é 31 de maio.

No geral, devem prestar contas ao Leão todos que receberam no ano passado rendimentos tributáveis que ultrapassaram R$30.639,90, média de R$2,5 mil por mês.

IR Solidário 2024 – UniMAX Indaiatuba

Quando: dias 13, 14, 20 e 21 de abril

Horário: das 12h às 18h

Onde: Shopping Jaraguá – Rua XV de Novembro, 1.200, Centro de Indaiatuba



* Ação gratuita à população

