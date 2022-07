Unidades do Detran.SP integradas ao Poupatempo começam a funcionar hoje na região de Campinas

Juntos, os novos postos tem capacidade para realizar 560 atendimentos por dia; valor investido nas unidades pelo Estado é estimado em 450 mil

As unidades do Detran.SP integradas ao Poupatempo na região de Campinas iniciaram oficialmente as atividades hoje, dia 14 de julho. Em Capivari, o posto tem capacidade para realizar até 180 atendimentos por dia e beneficia cerca de 57 mil habitantes com investimento. O investimento do governo estadual foi de R$160 mil. Já em São Pedro, diariamente são realizados 250 atendimentos, beneficiando mais de 36 mil munícipes. O investimento do governo estadual foi de R$130 mil. Enquanto na unidade de Monte Mor, onde a população é de quase 62 mil moradores, até 130 pessoas são atendidas por dia. O investimento do governo estadual foi de R$160 mil

No local são oferecidos serviços que dependem da presença do cidadão para serem concluídos, como primeira via, alteração de dados cadastrais da CNH, coleta biométrica, mudança na característica ou transferência interestadual de veículo, entre outros.

O atendimento é feito mediante agendamento prévio. O interessado pode agendar data e horário pelos canais eletrônicos, como o portal – www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento, disponíveis em todos os postos.

“Com a nova unidade, o cidadão terá em um só lugar serviços de trânsito com conforto e segurança, sem precisar se deslocar para outra cidade”, diz Neto Mascellani, diretor-presidente do Detran.SP.

É importante reforçar que além dos novos postos, os cidadãos da região de Campinas poderão realizar os serviços relacionados ao Detran.SP de forma digital pelos canais eletrônicos do Departamento de Trânsito (www.detran.sp.gov.br), do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br ou app Poupatempo Digital.

Nos canais digitais os usuários encontram mais de 70 opções. Podemos destacar a renovação da CNH, segunda via, licenciamento de veículos, transferência, registro e liberação de veículos, consulta de multas e de pontuação na habilitação, indicação de condutor, inclusão de exercício de atividade remunerada, adição e mudança de categoria da CNH, entre outros.

Serviço:

Poupatempo de Capivari

Endereço: Rua Tiradentes, 287 – Centro.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h

Poupatempo de Monte Mor

Endereço: Avenida Jânio Quadros, 1.597 – Jardim Santo Antônio.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h

Poupatempo de São Pedro

Endereço: Avenida dos Imigrantes, 688 – Vale do Sol.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h