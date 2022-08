União confirma Soraya à Presidência e quer general Santos Cruz de vice

O Morungabense Gabriel Menino foi o herói da vitória do Palmeiras sobre o Internacional, no domingo, ao fazer o gol que definiu o 2 a 1, já nos minutos finais no Allianz Parque. Além da importância de manter o Verdão com folga na liderança do Brasileiro, o lance trouxe um sentimento especial para o meio-campista, que vive um processo de retomada no clube.

“Fazia tempo que não sentia a emoção de decidir uma partida. Fiquei feliz, emocionado e grato por tudo que tem acontecido na minha vida”, resume, aos 21 anos de idade, Gabriel Menino que está em sua terceira temporada como jogador profissional. O jogador afirma que já viveu os mais diferentes sentimentos neste período.

Promovido como um dos grandes nomes do sub-20 do Verdão em 2020, ele imediatamente tornou-se peça importante no elenco que conquistou a tríplice coroa (Paulista, Libertadores e Copa do Brasil), foi convocado por Tite para a seleção brasileira e fez parte do grupo que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos em Tóquio. Com uma ascensão tão rápida, o próprio meio-campista admite: acabou se deslumbrando. E foi a convivência com Abel Ferreira que o fez entender a necessidade de mudar a postura para voltar a jogar.

“O Abel sempre usou uma frase com a gente: ‘nunca se esqueçam de onde vieram…’ Eu deslumbrei um pouco, sabe? Aos 21 anos, viver tudo que estou vivendo desde o começo foi um baque na minha vida. Tive de colocar a cabeça em ordem. Eu tenho sonhos, missões que preciso cumprir e sonhos a serem realizados. Coloquei a cabeça no lugar, estou trabalhando muito mais para conquistar a confiança dos meus companheiros, principalmente do Abel e da comissão. Estou trabalhando em dobro para retomar tudo que eu vivi e agora quero o dobro, o triplo, quero viver muito mais. Achei meu caminho e sei o que tem que ser feito”.

A aproximação com o técnico Abel Ferreira

Os pais e o empresário de Gabriel Menino deram muito apoio ao jogador no seu momento de baixa no Palmeiras e eles, então, aconselharam o camisa 25 a tentar uma aproximação com o português, já que o volante chegou a considerar que não fazia parte dos planos do treinador, até mesmo uma negociação, inclusive, era cogitada na época.

“Minha família e meu empresário foram os alicerces na minha vida. Falaram para eu ter calma, para falar com o treinador, que talvez ele não fosse tão fechado como eu pensava. E realmente, quando você conhece o Abel e está todo dia com ele, vê que é um ser humano espetacular. Ele é muito inteligente, admiro isso nele, e comecei a me aproximar como um amigo que precisa de conselhos, de carinho e confiança. Encostei nele e ele me deu liberdade de falar da minha vida”.

