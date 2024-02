Um Carnaval para quem faz o Carnaval: Ambev investe quase R$20 milhões em suporte para ambulantes e catadores, impulsionando ecossistema de 45 mil profissionais

Alexandra Bettine e o filho, Arthur se unem para deixar o segmento mais popular

Cada vez mais, o número de empreendedores da geração Z dispostos a abrir seu próprio negócio cresce no Brasil. Somente no primeiro semestre de 2022, foi registrado um aumento de aproximadamente mais de 2 milhões de empresas abertas no país, onde 78,48% deste número são MEIs. Sabemos que uma das razões que fortalece o movimento é a inserção da tecnologia no trabalho, que hoje abrange quase todo o mercado. No entanto, a contabilidade tradicional ainda é um desafio para os jovens empresários.

Formada em ciências contábeis, técnica em contabilidade e transações imobiliárias, com pós-graduação em gestão de negócios pela USP e fundadora da Organize Contabilidade, Alexandra Bettine atentou-se a isso e se uniu ao filho mais velho, Arthur, na missão de deixar o segmento mais simplificado aos empreendedores de todos os portes. Para a contadora, a chegada do primogênito ao negócio foi a peça-chave para a adequação da empresa à tecnologia e as necessidades de modernização dos serviços que, com o passar do tempo, podem transformar aquela contabilidade engessada e difícil em algo mais popular e prazeroso para todos.

LEIA TAMBÉM:

Antes designer-gráfico, Arthur atentou-se às necessidades e as dificuldades que a mãe estava enfrentando com as inovações e exigências do mercado, e com isso, passou a ajudá-la no comando do escritório. Convivendo diariamente com números e cálculos, decidiu mergulhar definitivamente no ramo, a fim de modernizar a contabilidade.

Hoje exerce o papel de gestor, visando um processo organizacional mais otimizado através de estratégias como o modelo de inovação Scale. A técnica é um programa de escalada de mentoria e suporte aos profissionais da área contábil, atentando-se às necessidades de atualização do mercado e da gestão no contemporâneo, com o intuito de acelerar o crescimento das contas.

Isso, no entanto, não minimiza a presença dos métodos tradicionais da contabilidade na execução do serviço. Com 23 anos de atuação, a Organize Contabilidade vivenciou diferentes experiências de acordo com a economia do país e as mudanças tidas nas finanças de empreendedores, de todos os portes, neste período. Para Alexandra, sua missão de trabalho é ser um “remédio” para as dores dos clientes e ao lado do filho, torna-se mais eficaz. Os dois também revelam que trabalhar em família nem sempre é uma tarefa fácil e que isso se dá pelas diferentes personalidades que possuem, mas assumem que a parceria é o segredo do êxito tido.

Além disso, visam atingir o público presente no digital com conteúdos em redes sociais como Instagram e TikTok, onde se é possível sanar dúvidas e apresentar curiosidades alheias ao conhecimento público em larga escala em menos de 5 minutos. A fundadora também é membro das comunidades “Contabilindas” e “E-mulheres”, apoiadoras do empreendedorismo feminino contábil, a fim de promover a independência financeira e uma carreira de sucesso.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui