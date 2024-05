Turma do Bem e Colgate realizam Mega Triagem em Jaguariúna

Realizada em 90 cidades simultaneamente, a ação tem expectativa de encaminhar mais de cinco mil jovens para acompanhamento profissional

A Turma do Bem, maior rede de voluntariado especializado do mundo, vai realizar em parceria com a Colgate, uma Mega Triagem odontológica em todo o Brasil a para jovens de baixa renda no dia 6 de junho de 2024. Em Jaguariúna e região, a ação será realizada no Centro Cultural da cidade, entre 10 e 16h, dando oportunidade a crianças e adolescentes com idades entre 11 e 17 anos em situação de vulnerabilidade social e com indícios de graves problemas bucais de receberem tratamento dentário gratuito com os dentistas voluntários da ONG. Os selecionados terão tratamento e acompanhamento odontológico gratuito até completarem 18 anos.

A ação será ofertada em mais de 90 cidades brasileiras, em todos os estados do país, de maneira simultânea. A expectativa é encaminhar cinco mil jovens para o tratamento odontológico após a ação. Esta edição da Mega Triagem, em especial, faz parte do movimento “Juntos Contra a Carência Dental”, iniciativa promovida pela Colgate, que tem o compromisso contínuo de promover a saúde oral, buscando conscientizar sobre o panorama da falta de acesso à prevenção e tratamento da cárie. Assim como a Turma do Bem, a marca líder no mercado de higiene bucal acredita que todos merecem um futuro com motivos para sorrir.

Serviço

Quando: Dia 6 de junho de 2024, das 10 às 16h

Onde: Centro Cultural Jaguariúna – R. Amazonas, 4 – Centro, Jaguariúna

Quem pode participar: crianças e adolescentes entre 11 e 17 anos

