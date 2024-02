Trem Intercidades que ligará SP a Campinas deve gerar mais de 10 mil empregos

Leilão ocorre neste mês e a expectativa de investimentos é de R$13,5 bilhões

O Trem Intercidades – Eixo Norte (TIC) que irá ligar São Paulo a Campinas deve gerar 10,5 mil empregos diretos, indiretos e induzidos, com impacto direto na economia de municípios da Grande São Paulo e da região de Campinas. A expectativa do Governo de SP é de um investimento de R$13,5 bilhões no leilão que ocorrerá neste mês, em 29 de fevereiro, prazo final para a apresentação de propostas de investidores nacionais e internacionais.

O TIC Eixo Norte inaugura um novo ciclo de mobilidade entre duas grandes regiões do estado e já estão encomendados estudos de viabilidade por meio da Secretaria de Parcerias e Investimentos para a implantação do modal para outras regiões do Estado, como Sorocaba.

O trem, que terá parada em Jundiaí, deve atingir até 140 km/h, encurtando o tempo de deslocamento entre as regiões. O projeto inclui ainda a implantação de um serviço metropolitano entre Campinas e Francisco Morato, e atendimentos a outros municípios do interior paulista como Louveira, Valinhos e Vinhedo.

A partir deste final de semana, o governador Tarcísio de Freitas estará em uma missão internacional por três países da Europa para apresentar para empresários e investidores o portfólio de parcerias público-privadas, concessões e privatizações. A carteira do PPI-SP possui 20 projetos qualificados e a previsão da realização de pelo menos 44 leilões, e expectativa de investimentos de mais de R$220 bilhões. Entre as iniciativas está a desestatização da Sabesp, concessões da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae), lotes de rodovias, construções de conjuntos habitacionais e escolas.

