Tratamento para Esclerose Múltipla é aprovado pela Anvisa

Oportunidades de trabalho são para profissionais especializados em tecnologia, finanças, vendas, comunicação, entre outros setores

Mesmo que sejam mais escassas as oportunidades de trabalho em tempos de pandemia, diversas startups ligadas às áreas de tecnologia, finanças, mercado imobiliário, comunicação e marketing não deixaram de recrutar novos talentos. Ainda que possuam serviços e produtos diferentes entre si, todas elas têm algo em comum: trazem inovações disruptivas e fomentam uma cultura que inclui autonomia, flexibilidade e uma ampla variedade de desafios.

Esse cenário de certa maneira é um contraste sobre o atual momento enfrentado pelo país, que encerrou o último trimestre móvel, de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021, com uma taxa média de desemprego de 14,4%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Navegando em mares mais calmos, essas empresas possuem vagas disponíveis para desenvolvedores, analistas de dados, gerente de produto, social media, profissionais especializados na área comercial, entre outras posições. Confira abaixo a seleção completa de startups que estão com vagas abertas:



Ramper

Principal plataforma de prospecção digital de vendas do País, a Ramper possui 25 novas vagas de emprego para o time de TI. A startup conta com posições para desenvolvedores, profissionais especializados em coordenação técnica e testes automatizados (QA), entre outros cargos. Para atrair esses novos talentos, a companhia aposta principalmente em seu ambiente saudável e colaborativo, pautado no incentivo ao protagonismo e autonomia dos colaboradores. Os interessados em se candidatar às vagas devem contar com experiência em utilização de novas tecnologias como, por exemplo, Microsserviços, Serverless, AWS, Bancos relacionais e não relacionais, entre outras habilidades técnicas. Para as vagas de coordenação técnica é preciso ter ainda conhecimento técnico para conversar com o time na mesma língua e ajudá-los no crescimento e desenvolvimento profissional. Já os desenvolvedores devem dispor de habilidade e segurança para a criação de novos projetos e de argumentação sobre soluções técnicas (não precisa ser necessariamente um sênior). Enquanto o foco das contratações para as vagas de QA está em pessoas que possuam experiência no desenvolvimento de processos de qualidade desde o início de um projeto. As inscrições ocorrem pelo site: https://www.ramper.com.br/vagas-tecnologia.

Enext

Empresa do grupo WPP focada em soluções para negócios digitais, a Enext anuncia a abertura de 15 novas vagas de emprego. As oportunidades são para profissionais especializados em Front-End Pleno/Sênior, Gerente de Projetos Sênior, Estagiário de R&S, Front-end VTEX – Especialista, Designer Pleno, Analista de CRM, entre outras. Os interessados devem se candidatar diretamente neste link. A preferência da empresa é por pessoas que já tenham alguma experiência no mercado digital e e-commerce.

SAE Digital

O sistema de ensino que oferece o que há de mais moderno no processo de aprendizado, aliando tecnologia e educação, o SAE Digital anuncia a abertura de 10 vagas, são elas: Consultor de Vendas de Soluções Educacionais (4 vagas), Inside Sales (4 vagas), Analista de Satisfação do Cliente e Analista de Dados/Sucesso do Cliente. Para participar basta se inscrever diretamente neste link. A dinâmica de seleção será em formato on-line e o trabalho é 100% remoto durante o período da pandemia.

Company Hero

A Company Hero, startup que está ajudando mais de 5 mil empreendedores a digitalizar e diminuir custos de seus negócios durante a pandemia, está com oito oportunidades para quem tem interesse em fazer parte de seu time. As vagas são para Head de People & Culture, Head de Growth/Produto, Head de Aquisição/Produto, Analista Operacional (em Porto Alegre), Desenvolvedor Python Junior e Pleno, Assistente de Cobrança – Renovação de Contas e UX Designer. Mais informações sobre as vagas podem ser consultadas aqui.

Goomer

Startup com o propósito de apoiar a Transformação Digital de bares e restaurantes, a Goomer possui atualmente 5 vagas abertas. As oportunidades são para Analista de Dados, Analista de FP&A, além de posições para a área comercial. Os candidatos precisam contar com experiência comprovada nas áreas em questão. As inscrições podem ser efetuadas neste link. A empresa oferece remuneração compatível com o mercado, vale refeição, seguro de vida, plano de saúde e odontológico, entre outros benefícios.

Play2Sell

Primeira plataforma especializada no treinamento de vendedores por meio de games, a Play2Sell abriu duas vagas para o seu time de vendas. As oportunidades são para a sede da empresa, na cidade de São Paulo, sob o regime home office. Os interessados devem ter experiência mínima de 1 ano na área comercial e atendimento ao cliente, conhecimento de ferramentas CRM, além de formação superior em administração, marketing, tecnologia ou gestão comercial. O modelo de contratação é CLT ou PJ. A startup oferece ainda pacote de benefícios, salário compatível com o mercado e plano de carreira. Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected]

Meu Crediário

Fintech que disponibiliza ao setor varejista um sistema de gestão on-line voltado ao crediário das marcas, o Meu Crediário procura um desenvolvedor full-stack. Além de conhecimento em desenvolvimento back-end e front-end, os candidatos precisam fazer a análise e documentação de requisitos do produto, participar da definição e priorização do roadmap do produto, ter interação contínua com diversas áreas da empresa para garantir que os requisitos de negócios e necessidades dos usuários estejam profundamente compreendidos na solução, bem como coletar e fornecer feedbacks o tempo todo. A startup oferece remuneração compatível com o mercado, plano de saúde e vale alimentação. Mais informações sobre a vaga podem ser consultadas neste link.

Evnts

Startup que usa tecnologia para a realização e gestão de eventos corporativos digitais de ponta a ponta, a Evnts conta com duas vagas abertas. As oportunidades são para desenvolvedor back-end e designer gráfico júnior. Os interessados devem realizar as inscrições neste link. Para as duas vagas, a empresa oferece remuneração compatível com o mercado, vale refeição e alimentação, plano de saúde e odontológico, entre outros benefícios.

NeoAssist

Empresa pioneira em tecnologia omnichannel de atendimento ao cliente, a NeoAssist está com duas vagas de emprego abertas. As oportunidades são para Group Product Manager, que será responsável por liderar processos de inovação de produto e Pessoa Desenvolvedora PHP Senior para o time de tecnologia. As duas vagas são para a cidade de São Paulo e remoto. A NeoAssist também conta com um banco de talentos, onde é possível se candidatar para futuras oportunidades. Para mais informações e inscrição, os interessados devem acessar este link.

Troposlab

A Troposlab, empresa especializada em inovação, está com vagas abertas para Analista Comercial e Agente de Aceleração, ambas para Belo Horizonte ou São Paulo. A primeira vaga, respectivamente, busca pessoas que tenham experiência em prospecção de leads B2B, especialmente no LinkedIn, e utilização de CRMs. Conhecimento em gestão ágil e mercado de inovação será um diferencial. Já a segunda vaga procura candidatos com experiência em facilitação de grupos, que já tenham tido contato com processos de inovação, pesquisa e desenvolvimento e/ou empreendedorismo. Os candidatos podem se inscrever pelo link.

Ironhack

Com campus em Madrid, Barcelona, Miami, Paris, Cidade do México, Berlim, Amsterdam, São Paulo e Lisboa, a Ironhack é uma escola global de tecnologia que oferece bootcamps e cursos imersivos em Desenvolvimento Web, UX/UI Design, Data Analytics e Cibersegurança. A startup de educação está com uma vaga aberta para Growth Marketer, posição responsável por liderar e executar a estratégia de marketing dos bootcamps da escola. Para mais informações sobre a posição e candidatura, acesse este link.

Agência Ecco

A Agência Ecco, referência no mercado de propaganda e marketing por empoderar marcas e campanhas com criatividade e foco na conversão de resultados para o negócio, está com duas oportunidades abertas, como para o cargo de Planejamento Pleno e Estagiário de Redação com foco em Social Media. As duas vagas são para trabalhar em São Bernardo do Campo, na sede da agência. Para mais informações e inscrição, os interessados devem acessar os links anteriores ou pelo site da trampos.co (https://trampos.co/ecco).

MediPreço

A MediPreço, startup parceira no cuidado à saúde e bem-estar de colaboradores de empresas, oferece para grandes companhias acesso a medicamentos, informações e diagnósticos qualitativos de seus funcionários, ajudando a prevenir doenças. A healthtech está em busca de um Analista de Qualidade Júnior, com formação de nível superior (completo ou em andamento) em qualquer curso na área de tecnologia. Mais informações aqui.

Decoy

A Decoy, desenvolvedora de soluções biológicas para controle de pragas, está em busca de um Analista de Assuntos Regulatórios Pleno para compor seu time. A missão da vaga é garantir a regulamentação de seu espaço físico e de seus produtos. A startup valoriza pessoas motivadas a criar coisas novas, que sintam-se bem trabalhando em uma estrutura enxuta, com muita autonomia e que estejam em busca de se desenvolver sempre. Os candidatos podem obter mais informações aqui.