Transformação social se faz com Boa Vontade

Faça parte dessa corrente solidária!

É imprescindível refletir algumas formas eficientes para amenizar os reais desafios enfrentados por crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Ter uma alimentação adequada e saudável, por exemplo, é um direito básico ainda pouco acessível a esse público infantojuvenil.

Com o advento da pandemia da Covid-19, “17% dos brasileiros deixaram de comer em algum momento porque não havia dinheiro para comprar mais comida. Isso equivale a 27 milhões de pessoas”, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). “Embora crianças e adolescentes não sejam os mais afetados diretamente pela Covid-19, a pesquisa deixa claro que eles são as grandes vítimas da pandemia. Suas famílias tiveram as maiores reduções de renda, a qualidade da alimentação que recebem piorou, e muitos de seus direitos estão em risco”, afirma a organização.

As consequências desse período crítico ainda perduram. Porém, a Legião da Boa Vontade (LBV) devolve a elas, com suas ações solidárias, a esperança no lugar da incerteza. Com a retomada das atividades presenciais nos Centros Comunitários de Assistência Social da Instituição, os participantes do serviço Criança: Futuro no Presente! têm alimentação garantida.

Os alimentos que compõem o cardápio das refeições servidas no café da manhã, no almoço e no café da tarde — cuidadosamente higienizados e armazenados — são escolhidos e preparados por profissionais capacitados, que visam suprir as necessidades nutricionais dos atendidos, considerando o gasto energético despendido durante as atividades lúdicas, recreativas e esportivas desempenhadas na Instituição e/ou na escola.

Ao apoiar os serviços e programas socioeducacionais da LBV, você contribui para que haja uma sociedade mais justa, solidária e com oportunidades iguais para todos. Faça parte dessa transformação no Bem!

Para saber mais sobre essa e outras ações realizadas pela Legião da Boa Vontade, acesse o perfil @LBVBrasil no Instagram e no Facebook.