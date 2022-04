Campinas e região terá a 3ª edição do Brasil Sabor; inscrições terminam neste sábado

Edição 2022 acontece em maio no formato híbrido e consumidores poderão experimentar os pratos no local ou por delivery

O Brasil Sabor, maior festival gastronômico do mundo, está com inscrições abertas até este sábado, dia 16, para os restaurantes e bares que queiram participa do evento. O festival deste ano, que comemorará a 16º edição nacional e a 3ª em Campinas, acontecerá entre os dias 12 e 29 de maio, com abertura na Lagoa do Taquaral, aberta ao público, nos mesmos moldes do Degustart. O Brasil Sabor terá o patrocínio nacional da cervejaria Ambev. Para participar, procure a Abrasel mais próxima de você.

“Participar do Brasil Sabor é ajudar a contar a história do nosso País. Levar à mesa ingredientes e técnicas de preparo que valorizem a cultura da região. É uma oportunidade de encantar quem ‘é de casa’ e também os turistas”, diz Paulo Nonaka, presidente do Conselho de Administração Nacional da Abrasel.

Nonaka ressalta que o evento é uma forma de gerar mais visibilidade para o negócio. Para ele, “a Abrasel está investindo muito na qualificação e valorização das equipes dos restaurantes e também na comunicação do evento em cada região, para que o Brasil Sabor esteja realmente na boca do povo”.

Se tratando do maior festival gastronômico do planeta, fica evidente o tamanho da oportunidade que os inscritos terão. O Brasil Sabor é uma chance para que os estabelecimentos inovem os cardápios e melhorem sua visibilidade e, com isso, aumentem o faturamento. Uma possibilidade de testar novas receitas junto aos clientes, disponibilizando os pratos a preços especiais durante o evento.

Na opinião de Sandro Belo, diretor executivo da Abrasel no Amapá, este ano será uma oportunidade de recuperação para os restaurantes. “O Festival Brasil Sabor 2022 marca uma retomada muito esperançosa do setor de alimentação fora do lar, sempre tentando superar as dificuldades. Se trata de um setor muito resiliente, e que tem no Brasil Sabor uma ferramenta para promover a inovação e ampliação dos estabelecimentos. Com certeza teremos mais uma edição de sucesso”, diz ele.

Nesses 16 anos de história, os números atestam que o Festival Brasil Sabor realmente é o maior festival gastronômico do mundo! Os mais de 10 mil restaurantes, em aproximadamente 1300 municípios participantes, representam sua natureza inclusiva e os mais de 1 milhão e meio de pratos servidos confirmam: o Brasil adora o festival. Para este ano, com o tema “Maior do Mundo, Original do Brasil”, a expectativa é de que mais de 700 restaurantes em 19 estados, dentre as cinco regiões do país, participem do evento.

Como funciona?

A mecânica do festival é simples. Cada restaurante participante prepara um prato a partir da “comida do lugar”, valorizando modos de preparo e ingredientes encontrados na própria região. Este ano, o evento acontece em formato híbrido, as receitas poderão ser experimentadas nos próprios restaurantes ou em casa, fazendo o pedido por delivery.