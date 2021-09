Torneio de tênis é realizado no Complexo Gustavo Kuerten

Neste mês de setembro está sendo realizado o evento 4° Guedes Open de Tênis (Horácio Pires) de Jaguariúna. A 4ª edição do evento de tênis teve início no dia 10 de setembro e seu término está marcado para o dia 04 de outubro.

O torneio ocorre no Complexo de Tênis Gustavo Kuerten, localizado no Bairro Guedes, o qual consta com uma estrutura de seis quadras de tênis, sendo elas quatro de saibro e duas de lisonda, além de duas quadras de areia para a prática de Beach Tennis, vestiário e estacionamento.

O organizador, Adilson Cinman, conta que são mais de 150 atletas inscritos das cidades de Holambra, Santo Antônio de Posse, Artur Nogueira, Pedreira, Amparo, Itapira, Campinas, São João da Boa vista, Valinhos, São Paulo e outras. O torneio é dividido em 8 categorias: Simples: A, B, C, Feminino; Duplas A, B, C. Nas edições anteriores do torneio, a categoria mais forte era a A, contudo, este ano a categoria Elite é novidade no torneio, pois, trata- se da categoria mais forte, onde conta com a disputa de jogadores de nível superior brigando pela premiação em dinheiro.

Esta 4ª edição teve início com as disputas da categoria Simples C e Feminino. No próximo final de semana, dias 25 e 26, as disputas serão das categorias Simples A e Duplas B. No último final de semana do torneio, dias 02 e 03 de outubro, o evento é encerrado com a disputa das categorias Duplas A e Elite.

Nesta edição a organização, junto com os patrocinadores e com o apoio da Prefeitura, decidiu proporcionar algo diferente para o torneio, uma pequena praça de alimentação no local, visando atrair mais público para o prestígio do evento e dos jogadores. A organização, patrocinadores e Prefeitura caminham juntos para incentivar o esporte competitivo desta modalidade na cidade. “Então, você que quer conhecer o esporte, venha para o evento e traga a sua família para prestigiar”, convida Adilson.

O evento está sendo realizado respeitam todos os protocolos e medidas de segurança conta a Covid-19. Portanto, não se esqueça de usar máscara, álcool em gel e manter o distanciamento seguro.

Ranking

Em 2022, o organizador relata que o Ranking de Jaguariúna retornará por meio de um site próprio. Até a última rodada realizada antes da pandemia Covid-19, havia mais de 120 tenistas inscritos, e com a retomada do Ranking este número tende a aumentar, fazendo com que o esporte cresça na cidade, revelando novos atletas.

O tênis em Jaguariúna cresceu demais nos últimos tempos e para eventos futuros, a organização estuda fazer parceria com empresas da região, visando trazer novos atletas para os torneios, e quem sabe torneios de nível profissional.