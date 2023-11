Tenda Azul leva ao centro de Holambra exames e orientações sobre diabetes e câncer de próstata

Evento ocorre nesta quinta-feira, 09 , no campus da faculdade em Holambra

Com objetivo de promover o conhecimento sobre as novas tendências do cultivo de hidroponia, a Faculdade de Agronegócios de Holambra (FAAGROH), do Grupo UniEduK, realiza no dia 9 de novembro a 4ª edição do Workshop de Cultivo sem Solo – Hidroponia. O evento ocorre a partir das 18h, no campus da faculdade em Holambra.

O Workshop é 100% gratuito e, para garantir participação, basta se inscrever no link: https://tinyurl.com/WorkshopHidroponia. As vagas são limitadas!

O evento reunirá profissionais renomados do setor que irão apresentar as inovações utilizadas nesse tipo de cultivo.

“Com certeza será a oportunidade única de conhecer as novidades dessa técnica. Vamos falar sobre automação do plantio, o uso do cultivo vertical e com iluminação artificial, bem como conhecer a técnica da Aquaponia em um trabalho desenvolvido no campus pelos próprios alunos da FAAGROH”, salienta o engenheiro agrônomo e doutor em Engenharia Agrícola, professor Antonio Bliska Júnior.

A técnica de hidroponia, também conhecida como cultivo sem solo, se consolidou no Brasil a partir da década de 90 e atualmente é utilizada na produção de diversas mudas, tai como citrus, reflorestamento, café, tabaco etc.; na produção de hortaliças folhosas e de frutos como tomate, pepino, pimentão, melão e outras; além de uma variedade de flores para comercialização em vasos ou cortadas. Mais recentemente, a técnica vem sendo utilizada ainda para o plantio de lúpulo, cannabis medicina e até frutíferas como figo.

O Workshop é uma realização da FAAGROH com a Gecssol, e conta com apoio da Plasticultura e do Cobapla (Comitê Brasileiro de Desenvolvimento e Aplicação de Plásticos na Agricultura); além do patrocínio da Carolina Soil e da Pindstrup.

Confira a programação do Workshop:

18h – Inauguração da Estação de Intemperismo Natural de Plásticos;

18h30 – Recepção: Welcome coffee; 19h – Abertura: Antonio Bliska Jr., Augusto Ohashi e Ronan Machado; 19h15 – Hidroponia vertical e iluminação artificial: Gilberto Mendes (Legumax) 20h – Automação: Olimar Nunes do Amaral (Bioplug) 20h45 – Aquaponia – Raul Oliveira e Wilson França (Grupo UniEduk) 21h45 – Coquetel/Networking

Serviço

4ª edição do Workshop de Cultivo sem Solo – Hidroponia

Quando: 9 de novembro

Horário: 18h

Local: Campus da FAAGROH – Estrada Municipal HBR, Holambra

Inscrição: https://tinyurl.com/WorkshopHidroponia

Evento gratuito

