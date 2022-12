Teatro de Morungaba recebe Cantata da Assembleia de Deus

A Prefeitura da Estância Climática de Morungaba abriu o Concurso Público para 68 funções do quadro permanente de servidores. O Concurso Público está sob a responsabilidade do Instituto Avança São Paulo – AvançaSP.

As inscrições estão abertas até 23 de janeiro de 2023. Para efetuar a inscrição, o interessado deverá acessar, via Internet, o site www.avancasp.org.br e localizar a área destinada ao Concurso Público da Prefeitura Municipal da Estância Climática de Morungaba. A previsão é que as provas sejam realizadas no início de março de 2023.

LEIA TAMBÉM:

Todas as informações detalhadas do concurso foram publicadas no Edital do Concurso Público nº 01/2022 no Jornal Oficial Edição nº 1.143, de 23 de dezembro de 2022, que está disponível no www.morungaba.sp.gov.br e que também pode ser acessado diretamente pelo link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=MzExODgx ou pelo site www.avancasp.org.br.

Todos os questionamentos deverão ser encaminhados ao Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC do AvançaSP por meio do Fale Conosco (e-mail) no endereço eletrônico www.avancasp.org.br ou pelo telefone (019) 3816-6835, de segunda a sexta-feira, úteis, das 09 às 17 horas (horário de Brasília).

Confira as vagas

Ensino fundamental completa/incompleto – valor da inscrição R$30

Agente de Cemitério

Artífice I

Artífice II

Artífice III

Artífice IV

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil

Cozinheiro I

Encarregado de Conservação e Reparação de Veículos e Máquinas

Encarregado de Programação e Distribuição de Transporte

Guarda Patrimonial

Monitor Escolar

Motorista

Motorista 12×36

Motorista de Transporte Coletivo

Operador de Máquinas Pesadas I

Operador de Máquinas Pesadas II

Ensino médio completo/técnico – valor da inscrição R$40

Agente Administrativo I

Agente de Contratos e Licitações

Agente de Tributos

Agente de Vigilância em Saúde I

Almoxarife

Assessor Contábil

Auxiliar de Consultório Dentário

Auxiliar de Farmácia

Eletricista Cabista

Encarregado de Departamento de Pessoal

Encarregado de Promoções e Eventos

Monitor de Informática

Secretário de Serviços Administrativos

Secretário Escolar

Técnico de Telecomunicações

Técnico em Edificações

Técnico em Enfermagem

Técnico em Enfermagem

Técnico em Informática

Técnico em Turismo

Ensino superior completo/magistério – valor da inscrição R$60

Agente de Fiscalização

Analista de Sistemas

Arquiteto I

Assistente Social I

Bibliotecário I

Cirurgião-Dentista I

Contador I

Diretor de Escola

Enfermeiro I

Enfermeiro I 12 x 36

Engenheiro Civil I

Engenheiro de Segurança do Trabalho I

Engenheiro de Telecomunicações I

Farmacêutico I

Fonoaudiólogo I

Médico do Trabalho

Médico Veterinário I

Procurador Jurídico I

Professor de Educação Básica I – Educação Infantil

Professor de Educação Básica I – Ensino Fundamental

Professor de Educação Básica II – Artes

Professor de Educação Básica II – Ciências

Professor de Educação Básica II – Educação Especial

Professor de Educação Básica II – Educação Física

Professor de Educação Básica II – Geografia

Professor de Educação Básica II – História

Professor de Educação Básica II – Inglês

Professor de Educação Básica II – Língua Portuguesa

Professor de Educação Básica II – Matemática

Psicólogo I

Supervisor de Ensino

Terapeuta Ocupacional

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui