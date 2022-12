Taxa de ocupação de hotéis da RMC está entre 70 a 80% para o final de semana de Réveillon

Apesar das fortes chuvas que caem na região ao longo da semana, restaurantes, lanchonetes e hotéis da região de Campinas estão otimistas com o final de semana que marca a virada de ano. Estabelecimentos que vão oferece festas na virada do ano já estão com capacidade esgotada, enquanto que quem vai abrir somente no almoço de sábado ou domingo a expectativa é de um aumento de até 20% sobre o mesmo período do ano passado.

Nas três unidades da Rede Vitória Hotéis – Concept Campinas, Indaiatuba e Paulínia -, onde terão festas na passagem do ano de sábado para domingo, as reservas já estão esgotadas desde o início de dezembro, inclusive para o domingo pela manhã, quando serão servidos café da manhã e brunch para hóspedes e visitantes. Os restaurantes Bellini e Kindai, que integram o grupo Rede Vitória, também projetam um movimento alto no almoço de sábado, último dia do ano.

O Rancho Colonial Grill, em Campinas, vai abrir somente no almoço de sábado. Mas a expetativa é grande, mesmo com as chuvas. Segundo o proprietário Sérgio De Simone a estimativa é de um aumento de 20% no movimento em relação aos finais de semana normais. “Muitas pessoas querem aproveitar o último dia do ano longe da cozinha e optam por almoçar fora, até para descansar para a noite da virada”, explica o empresário.

LEIA TAMBÉM:

Fernanda Barreira, gerente de Marketing do Restaurante Vila Paraíso, em Joaquim Egídio, também espera um movimento alto no final de semana, desde que a chuva dê uma trégua. A casa abrirá para o almoço no sábado (véspera da passagem) e domingo (primeiro dia do ano. “Como muitas famílias saem veem de outras cidades para passar as festas em Campinas, elas aproveitam estes dois dias para comer fora”, justiça Fernanda.

Na Rede Lanchão, boa parte das franquias vai abrir na noite de domingo, primeiro dia do ano. “Este dia é muito forte para as lanchonetes da rede”, conta Roger Antonio Domingues, diretor Comercial da Rede Lanchão. “Como a maioria do comércio permanece fechada, restando poucas opções abertas para quem quer comer fora, o movimento nas lojas chega a aumentar até três vezes em relação aos dias normais”, explica ele. “Se formos falar em crescimento sobre o ano passado, estimamos uma alta de até 20%”, completa.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui