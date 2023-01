1º dia útil de 2023 começa com nova tarifa de ônibus em Campinas; veja tabela com todos os valores

Confira novos valores para o Bilhete Único, dos tipos escolar e universitário, além das linhas Circular-Centro

O primeiro dia útil de 2023 começou pesando no bolso dos passageiros de ônibus de Campinas. O reajuste nas tarifas de ônibus urbanos vale desde este domingo, dia 1, e nesta segunda-feira, 02, quem depende do transporte reclamou do reajuste, que foi de 5,56%, em média. O valor do Bilhete Único subiu de R$5,15 para R$5,45.

“Aumentando a passagem, vai ficar mais difícil pra gente”, diz um passageiro. O vale-transporte subiu de R$5,60 para R$5,90.

A Empresa Municipal de Desenvolvimento da metrópole (Emdec) justificou que a alta se deu por conta do reajuste inflacionário de insumos que interferem no custo do transporte – diesel subiu 12,64% -, além do reajuste nos salários dos motoristas em 10% em 2022 e mais 5% a partir de maio deste novo ano. “A mão de obra representa 45% do total do custo operacional do sistema”, disse a empresa.

Quanto custa a passagem agora?

Bilhete Único: R$5,15 para R$5,45

Vale-transporte: R$5,60 para R$5,90

Bilhete Único Escolar: R$2,06 para R$2,18

Bilhete Único Universitário: R$2,58 para R$2,73

Linhas Circular-Centro: R$3,73 para R$3,93

Segunda integração: mantido em R$0,45.

O reajuste ocorre em meio ao período de envio das propostas para nova licitação do transporte público. O edital foi lançado no dia 20 de dezembro, e as concessionárias interessadas na operação do sistema de transporte público devem enviar as ofertas até 2 de março de 2023. Fonte: g1

