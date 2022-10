Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad vão para o 2º turno na disputa pelo Governo de São Paulo

Programa para difusão de arte e cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado e gerida pela Amigos da Arte contempla 120 municípios; o investimento é de R$6,7 milhões

Desde o início de agosto, o Circuito SP apresenta atividades culturais em 120 municípios do interior e litoral paulista. No início de setembro, Bauru, Sabino, Araçatuba, Matão e Colina serão algumas das cidades contempladas com a programação. A ação, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e gerida pela Amigos da Arte, volta ao formato presencial, depois de ter sido realizada virtualmente no ano passado, em função das restrições impostas pela pandemia da Covid-19. No modelo online, o Circuito SP foi apresentado pela plataforma de streaming e vídeo por demanda, #CulturaEmCasa.

Programação de outubro para a região de Campinas do Circuito SP:

Data: 9 de outubro

Indaiatuba | Espetáculo Infantil Cavaco e sua Pulga Adestrada | Caravana Tapioca | 10h | Concha acústica do Parque Ecológico de Indaiatuba, Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, Chácara Areal

Data: 15 de outubro

Americana | Peça O Prego na Testa | Parlapatões | 20h | Teatro Municipal Lulu Benencase, R. Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol

Espírito Santo do Pinhal | Show A Bella Itália | A Bella e os Tenores | 21h | Praça da Independência

Data: 22 de outubro:

Mogi-Mirim | Espetáculo Infantil Cavaco e sua Pulga Adestrada | Caravana Tapioca | 15h | Teatro de Arena de Mogi Mirim, Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 01

Data: 23 de outubro:

Vinhedo | Circo RisoShow | Cia MB Circo | 16h | Teatro Municipal Sylvia de Alencar Matheus, Rua Monteiro de Barros, 101 – Centro

Considerada uma das principais ações para descentralização da arte e cultura no estado paulista, o Circuito SP recebeu este ano um investimento de R$ 6,7 milhões. Para Danielle Nigromonte, diretora-geral da Amigos da Arte, a iniciativa movimenta, além do setor artístico, a economia e o turismo locais. “Queremos que a programação leve para as cidades contempladas a população do entorno também, teremos apresentações de diversas linguagens, como espetáculos musicais, infantis, circo, teatro e dança, sempre em espaços públicos”, afirma.

Os cantores Ana Cañas, Tiê, Peninha, Brothers of Brazil e Tulipa Ruiz, as peças teatrais “Astronaut(A)”, “Caro Kafka” e “Os Saltimbancos” são alguns dos destaques da programação do Circuito SP. A programação completa pode ser acessada pelo site da Amigos da Arte – https://amigosdaarte.org.br/programacao-circuito-sp-2022/.

CircuitoSP

O CircuitoSP é um programa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, gerido pela Amigos da Arte, que promove a difusão artístico-cultural descentralizada no Estado de São Paulo, por meio da circulação de apresentações e ações formativas de artistas e grupos com comprovada relevância em municípios de todas as macrorregiões, com portes populacionais e econômicos diversificados, em parceria com prefeituras municipais.

Os 120 municípios parceiros de 2022, selecionados através do programa Juntos Pela Cultura, recebem quatro espetáculos no segundo semestre, de forma a diversificar a oferta cultural nas regiões e compor programação artística de qualidade, valorizando teatros, centros culturais e espaços alternativos locais.

O CircuitoSP fortalece ainda as ações formativas, nas quais os artistas escalados podem trocar experiências e conteúdos com alunos de escolas públicas, ONGs, outros espaços de formação e aprendizado e o público em geral depois dos espetáculos.

Amigos da Arte

A Amigos da Arte, Organização Social de Cultura responsável pela gestão da plataforma de streaming e vídeo por demanda #CulturaEmCasa e do programa Juntos Pela Cultura, além do Teatro Sérgio Cardoso, Teatro Sérgio Cardoso Digital e Teatro de Araras, trabalha em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e a iniciativa privada desde 2004. Música, literatura, dança, teatro, circo e atividades de artes integradas fazem parte da atuação da Amigos da Arte, que tem como objetivo fomentar, estimular o desenvolvimento da economia criativa e democratizar a produção cultural por meio de editais, festivais e programas continuados. Em seus mais de 17 anos de atuação, a Organização desenvolveu cerca de 60 mil ações que impactaram mais de 30 milhões de pessoas.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui