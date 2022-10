Lula e Bolsonaro vão ao 2º turno em disputa pela Presidência

Segundo a Policia Militar, o sequestrador foi baleado por um policial. As vítimas foram resgatadas sem ferimentos.

Em poder de sequestrador – Após 16 horas de negociação, uma criança de sete anos e um homem de 23 anos que eram feitos reféns em um sequestro em Belo Horizonte foram libertados. O sequestrador foi baleado por um policial e socorrido em estado grave. As vítimas não ficaram feridas.

O sequestro começou por volta das 18h desta quarta-feira quando o homem invadiu armado a casa da ex. No momento, a mulher conseguiu fugir, mas o filho e o jovem, amigo dela, que estavam no imóvel foram feitos reféns.

LEIA TAMBÉM:

A polícia chegou pouco depois, e agentes especializados começaram a negociar com o sequestrador. Apesar disso, segundo a porta-voz da Polícia Militar, Layla Brunella, o sequestrador fez exigências que não poderiam ser atendidas.

“Fez demandas que não podiam ser atendidas, que colocariam outras pessoas em risco, como a presença da ex-companheira no local”, disse.

Após 16 horas em poder de sequestrador

Menino foi resgatado pela Polícia Militar — Foto: TV Globo / Reprodução – Após 16 horas em poder de sequestrador



Após 16 horas de negociações, por volta das 10h15, um atirador de elite da Polícia Militar baleou o homem. A criança e o jovem foram retirados da casa em seguida. O menino foi levado para os pais, que esperavam em um carro da Polícia Militar.

O atirador foi levado em estado grave por uma ambulância do Samu. Ele foi baleado na cabeça. A polícia militar confirmou que ele foi socorrido e levado para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII. Inicialmente, a PM havia informado que o homem havia sido morto, mas às 10h35 a informação foi corrigida.

Atirador de elite

A Polícia Militar informou que esgotou todas as tentativas de negociação com Leandro. Por causa disso, a corporação tomou a decisão de acionar um atirador de elite.

“A gente lamenta muito, não é o desfecho que a gente gostaria, mas foi o desfecho possível para salvar a vida desses reféns, da criança e do jovem de 23 anos”, explicou a major Layla Brunnela, porta-voz da corporação.

Troca de mensagens com parentes

Sequestrador trocou mensagens com familiares — Foto: Arquivo Pessoal – Após 16 horas em poder de sequestrador, menino de 7 anos é libertado

Enquanto a Polícia Militar tentava negociar com Leandro Mendes Pereira, que manteve o ex-enteado, de 7 anos, refém na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, ele trocou mensagens por WhatsApp com familiares.

Em uma das conversas, o suspeito escreveu “eu vim para morrer aqui”. Em outros trechos das conversas, ainda durante a madrugada, uma parente tentava fazer com que ele liberasse as vítimas.

“Você é inteligente, pelo amor de Deus. Você acaba com a sua vida desse jeito”, escreveu a parente.

Sequestrador já foi preso por matar ex

Leandro Mendes Pereira — Foto: Reprodução – Após 16 horas em poder de sequestrador, menino de 7 anos é libertado

Leandro Mendes Pereira já foi preso por homicídio. Em 2008, ele matou a ex por não aceitar o fim do relacionamento. Pelo crime, ele foi preso e condenado.

O crime aconteceu no bairro Maria Goretti, Região Nodeste de Belo Horizonte. De acordo com as informações do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar (PM), desde o fim da relação com a vítima, Leandro enviava cartas com ameaças.

Inconformado com o término do namoro, tentou asfixiar a ex-companheira e, ao ver que ela continuava viva, a enforcou com o sutiã. Depois de assassiná-la, ainda colocou um rato morto na boca dela. Pelo crime, ele foi preso e condenado.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), Leandro estava preso até junho de 2016, quando passou a cumprir a pena em regime aberto.

Fonte: g1

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui