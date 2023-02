Sonha em ver neve?

América do Sul, temporada de junho a agosto e o melhor: não precisa de visto ou passaporte

Se liga nas dicas!

Neve na Argentina

Bariloche | Cerro Catedral

A cerca de 20 quilômetros do centro de Bariloche, Cerro Catedral é uma das principais pistas de esqui da Argentina. O complexo é conhecido como um dos primeiros e mais completos centros de esqui do país, e um dos mais procurados pelos turistas brasileiros.

Bariloche – Piedras Blancas

Piedras Blancas fica a apenas cinco quilômetros do centro de Bariloche e ocupa uma das faces do Cerro Otto, um dos cerros mais baixos da região. O lugar é famoso pelas suas pistas de esquibunda: são cinco, que somam três quilômetros de pura diversão para toda a família.

Las Leñas

No coração da Cordilheira dos Andes, na província de Mendoza, a famosa Las Leñas é considerada um dos melhores centros de esqui e snowboard do Hemisfério Sul. São mais de 65 quilômetros esquiáveis – há até pistas iluminadas, onde a aventura invade a noite.

Ushuaia I Cerro Castor

A cidade conhecida como a mais austral do mundo abriga a estação Cerro Castor. Inaugurada em 1999, ela apresenta todos os serviços de um centro de esqui completo, com meios de elevação de última geração e diversas pistas, para esquiadores de todos os níveis.

Chapelco

No Sudoeste da Argentina, Chapelco fica a apenas 19 km da turística San Martin de los Andes, destino com muitas opções de lojas, restaurantes e hotéis. É menos badalada que suas ‘concorrentes’, mas também oferece um complexo de esqui de nível internacional.

Neve no Chile

Valle Nevado

Localizado a apenas 70 km do aeroporto internacional de Santiago, Valle Nevado, destino queridinho dos brasileiros, oferece a melhor experiência nos Andes. O mais famoso resort de neve do Chile conecta-se com as estações de La Parva e El Colorado formando Tres Valles, a maior área esquiável da América do Sul.

Portillo

Fundada em 1949, a primeira estação de esqui da América do Sul, no coração da Cordilheira dos Andes, tem como marca o icônico hotel amarelo que fica aos pés das montanhas e às margens da Laguna del Inca. A apenas 164 quilômetros de Santiago, Portillo tem clima de exclusividade e mais de 30 pistas, para todos os níveis de esquiadores.

El Colorado

Este tradicional e charmoso centro de esqui está entre as cinco melhores estações do Chile. É a preferida dos praticantes de snowboard, com pistas dedicadas para essa prática. Como diferencial, El Colorado tem parques como Sunset e Valle Olímpico, que oferecem circuitos radicais aos esquiadores mais experientes.

La Parva

Forma com as estações Valle Nevado e El Colorado o Complexo Tres Valles. Na comparação com as vizinhas, La Parva oferece menos filas, com um clima bem mais tranquilo para esquiar. A mais de dois mil metros acima do nível do mar, é a única estância de esqui de onde dá para observar o Vale de Santiago em toda a sua dimensão.

Farellones

Uma das mais antigas e completas estações de esqui do Chile, Farellones tem o povoado que une as três estâncias mais famosas: El Colorado, La Parva e Valle Nevado. A linda paisagem, com enormes montanhas, é um de seus pontos altos – outros são suas pistas, adequadas para todos os tipos de esquiadores e acessadas pelos elevadores mais modernos do país. E aí, gostou das dicas? Sigam nossas páginas, inovaturismojaguariuna.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui