Socorro sedia o 2º Encontro Nacional de Scooters nos dias 05 e 06 de agosto

Organizado pela E50LM e pelo Centro Cultural Movimento (CCM), o Scooter Fest irá receber centenas de pilotos, grupos de scooters e as principais marcas do setor

Proprietários, entusiastas e grupos do segmento de scooters e ciclomotores têm um compromisso inadiável marcado para o primeiro final de semana do mês de agosto. A cidade de Socorro (SP), no Circuito das Águas Paulista, irá receber a segunda edição do ‘SCOOTER FEST – 2º Encontro Nacional de Scooters’, evento pioneiro no país que atrai centenas de pilotos de todas as regiões do estado de SP e sul de MG.

Com uma proposta contemporânea, a celebração, que acontece nos dias 05 e 06 de agosto em frente ao Centro Cultural Movimento (CCM), irá reunir usuários e fãs deste segmento e oferecer um espaço amplo e seguro para interação e troca de experiências.

Em 2022 o evento reuniu cerca de 1.200 motociclistas nos dois dias de evento. “Socorro é uma cidade incrível e acolheu os motociclistas de braços abertos desde o início do projeto Socorro Destino Duas Rodas, enfatiza Carlãozinho Coachman, idealizador do museu – CCM – e que está à frente desta bandeira na cidade, fomentando o calendário de eventos do segmento, buscando parcerias que ampliem e solidifique o “Socorro Destino Duas Rodas”.

Eduardo Gilli, da E50LM organizador e idealizador deste grande encontro enfatiza a importância deste tipo de evento. “A receptividade da cidade para a realização do 2º Encontro Nacional de Scooters’ foi imediata e ficamos muito felizes em estar em Socorro novamente a convite da Secretaria de Cultura de Socorro. Muito provavelmente o evento entrará para o calendário anual de eventos do CCM, e do Brasil. E eu estou muito feliz com essa possibilidade.”

Gilli, reforça ainda que para esta edição são esperados 1.700 scooteristas, motociclistas e apaixonados por motocicletas e não importa o modelo e a cilindrada. O evento é para todos os motociclistas e apaixonados por scooters e motocicletas e também pelo moto turismo.

O SCOOTER FEST terá uma programação repleta de atividades. Embalado ao som do bom e velho rock’n’roll, ao longo dos dois dias de evento os visitantes poderão assistir a apresentações de excelentes bandas da região, com bate papos descontraídos com digital influencers do segmento e profissionais em customização e manutenção, jornalistas do segmento duas rodas, administradores dos principais grupos de scooters do Brasil além de participar de sorteios.

Com uma estrutura completa, o local terá amplo estacionamento, telão para transmissão de vídeos e músicas, praça de alimentação com food-truck, circuito para test ride, estandes com as principais marcas do setor, gincana de marcha lenta, segundo concurso da scooter mais bonita e o principal, a participação de mais de 20 grupos de scooters do Brasil, entre eles o Scooters Custom com quase 7 mil participantes.

O evento vai muito além da confraternização entre proprietários e amantes do segmento de duas rodas.

O SCOOTER FEST traz um tema diferente para essa segunda edição será ‘GOOD VIBES’, o que faz todo o sentido:

Boas Vibrações, aqueles sentimentos bons que o motociclismo proporciona e se encontra em algum lugar e passa de uma pessoa para a outra. E essa Boas Vibrações estará presente na segunda edição.

Com toda essa programação e expectativa também teremos o lado social e de grande importância. A edição 2023 do SCOOTER FEST vai apoiar projetos desenvolvidos pelo ‘Instituto Entre Rodas’, organização com sede em Santo André (SP) que atua na defesa dos direitos das mulheres. E na doação de alimentos para o Fundo de Solidariedade de Socorro que recebeu em 2022 aproximadamente 300 quilos de alimentos não perecíveis e a expectativa para esta edição é de 500 quilos.

Organizado pela agência E50LM em parceria com o Centro Cultural Movimento – Um dos principais museus dedicados a recontar os mais de 120 anos da história da motocicleta e da bicicletas no país que juntos integram o projeto “Socorro Destino Duas Rodas”, lançado em 2019 e que cresce dia após dia na cidade. Para saber mais sobre a cidade, onde se hospedar, onde comer, o que fazer e sobre as atividades de aventura – site oficial do turismo de Socorro: www.socorro.tur.br

