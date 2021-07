Skatista Cláudio Carvalho participa de curso de Capacitação e Atualização em Monitoria e Aulas

Por meio de convênio firmado com o Ministério do Turismo do Governo Federal, a Prefeitura de Pedreira está desenvolvendo as obras de construção e reforma da ciclofaixa localizada na orla do Rio Jaguari, no bairro Vila São José. Está sendo investido no projeto R$299.184,46.

De acordo com o prefeito Hamilton Bernardes Junior, a empresa vencedora do processo licitatório, com a supervisão da Secretaria de Obras e Vias Públicas, está reformando a ciclofaixa já existente e construindo uma nova até a ponte de concreto que liga a Avenida Joaquim Carlos com a Rua Antônio Pedro.

O secretário de Turismo, Rodolfo Firmino de Souza Rossetti, ressalta que a ciclofaixa é uma atração turística e recebia diariamente muitas pessoas para caminhadas e corridas. “Pedreira como Município de Interesse Turístico (MIT) está reformando e construindo novas atrações para os visitantes, como a reforma completa do Museu Histórico e da Porcelana, revitalização do Teleférico, construção da Lanchonete, Jardim das Oliveiras, Mural de Maria e os Apóstolos, além da reforma das estações da Via Sacra no Complexo Turístico do Morro do Cristo, implantamos ainda o Centro de Atendimento ao Turista, reforma da antiga Estação da Mogiana, entre outras importantes intervenções”, destaca.

A administração ainda mantém uma equipe permanente de manutenção em toda a extensão da Avenida Antônio Serafin Petean (Marginal), Avenida Wanderlei José Vicentini e Praça Coronel João Pedro, cuidando das rotatórias, vasos ornamentais e roçamento das margens das avenidas e perímetro urbano da Rodovia SP-95.