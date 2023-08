Shopping Parque das Bandeiras inaugura pista de kart outdoor trazendo mais diversão para toda a família

A nova operação, Kart Premium, promete agitar o estacionamento do empreendimento com promoções especiais para as crianças

A adrenalina desembarca com tudo no Shopping Parque das Bandeiras com a chegada do Kart Premium, operação que promete diversão e velocidade na pista outdoor em uma área de 2.000m². Adultos e crianças a partir dos sete anos poderão se divertir no espaço localizado no estacionamento do shopping – próximo ao acesso F – de segunda a domingo e os valores, que dependem do tempo escolhido para a brincadeira, variam de R$49,90 a R$119. Pelo aplicativo do Shopping Parque das Bandeiras os clientes ganham 20% de desconto exceto as terças-feiras.

Não precisa saber dirigir para brincar nos karts. A altura mínima necessária para aproveitar a nova operação é de 1,40 metros e todos podem experimentar a adrenalina de andar a mais de 50km/h.

Todos os carros são equipados com motores estacionários que conferem um torque de alto padrão. Além disso, contam com base de amortecimento de impacto para aumentar o conforto durante a corrida. Os bancos são regulados de acordo com a necessidade do piloto.

Para os pequenos, às quartas-feiras são especiais para que eles possam aproveitar. Durante todo o dia a pista é dedicada apenas para eles. As mulheres também têm um dia exclusivo para sentirem a emoção de acelerar, tendo as quintas-feiras a pista concedida para elas. Nestes dias, crianças e mulheres tem desconto de 50% no valor. A promoção é por tempo limitado.

Para Mariana Mendes, superintendente do Shopping Parque das Bandeiras, é uma alegria poder trazer mais essa opção de lazer para os clientes. “Somos um shopping onde a família toda pode se divertir. Temos diversas opções de entretenimento e lazer, e com toda certeza, contar com o Kart Premium nos traz mais essa possibilidade de diversão com amigos e família”, finaliza.

O Kart Premium funciona de segunda a sexta a partir das 15h, sendo R$74 meia-hora de corrida e R$109 para 45 minutos. Aos sábados a operação inicia a partir das 11h30, e aos domingos a partir do 12h30 e os valores são de R$84 para 30 minutos de percurso ou R$119 para 45 minutos. As terças-feiras o preço é fixo em R$49,90. Pelo aplicativo do Shopping Parque das Bandeiras os clientes ainda têm 20% de desconto, exceto as terças que já há uma promoção.

Shopping Parque das Bandeiras

O Shopping Parque das Bandeiras oferece uma experiência única aos seus clientes com o seu espaço aconchegante e charmoso. Com mais de 200 opções de lojas e 30 de alimentação, o Bandeiras reúne o melhor do entretenimento e lazer, além de 06 salas de cinema com uma das maiores telas da cidade, que exibem a cada semana os melhores filmes em cartaz.

Com 42 mil m² de espaços para lojas, distribuídos em um terreno de mais de 340 mil m², e localizado em um ponto estratégico da cidade de Campinas, ele movimenta a região por meio dos seus serviços atrativos e variedades de eventos gratuitos. Em 2021, o empreendimento inaugurou o Quintal do Ban, área ao ar livre com gastronomia local, entretenimento, murais instagramáveis, Pet Park e Play Kids. Tudo para receber toda a família com uma experiência inesquecível.

