McDia Feliz completa 35 anos impactando crianças e jovens diagnosticados com câncer

O McDia Feliz 2023 já tem data confirmada! No dia 26 de agosto, a campanha, que é uma das principais do país em arrecadação de fundos para causas infantojuvenis, chega a sua 35ª edição e celebra 35 anos de impacto positivo na sociedade com cerca de R$375 milhões já destinados para a saúde e educação de milhares de crianças e adolescentes que tiveram suas vidas transformadas.

Em meio às comemorações de 35 anos do McDia Feliz, Macister Junio Justino, mais conhecido no meio artístico como Macister, recorda do período em que esteve na Casa Ronald McDonald Campinas e segue apoiando a entidade, que recebe recursos do McDia Feliz. Morador de Mococa, interior de São Paulo, aos 17 anos, ele foi diagnosticado com Linfoma de Hodgkin, um câncer no sistema linfático.

Durante o tratamento no Centro Boldrini, o jovem ficou hospedado na Casa Ronald McDonald Campinas, durante 18 meses, entre 2007 e 2008. Para acompanhá-lo nessa jornada, trouxe um bloco de desenhos e lápis. “Eu cheguei completamente despreparado. Quando me perguntaram o que eu precisava, pedi uma pasta de desenho, mas nem material de higiene eu tinha. Eu sinto que a arte contribuiu diretamente para que eu superasse esta fase”, comenta Macister.

Hoje, aos 33 anos e curado há mais de 10 anos, ele reconhece a importância da Casa Ronald Campinas não somente pelo momento difícil que viveu. Ele conta que os voluntários ficaram animados com os desenhos dele e conseguiram materiais diversos para incentivá-lo. “Ao desenhar, eu transbordava os sentimentos do que eu estava vivendo. A partir disso, veio a esperança de iniciar uma carreira na área de desenho”, recorda.

“Graças aos voluntários, consegui uma bolsa de estudos em uma escola de Arte, onde pude aprender diversas técnicas”, acrescenta. No primeiro Natal na Casa Ronald Campinas, os desenhos dele foram escolhidos para compor os cartões de Natal de uma amiga da instituição e as encomendas não paravam de chegar.

“Não foi fácil encarar o diagnóstico quando soube da notícia. Com a graça de Deus e o forte apoio que a minha família e a Casa Ronald Campinas me deram, pude superar tudo”. De volta a Mococa, Macister continua apoiando a instituição com a doação de telas e ilustração de uma parede na entidade. O Hospital do Câncer de Barretos é outra Instituição beneficiada pelo McDia Feliz que já recebeu o trabalho dele.

A Casa Ronald McDonald Campinas, é uma das instituições beneficiadas pelo McDia Feliz 2023, uma das maiores ações de mobilização em prol da saúde e educação de crianças e jovens do Brasil. Em 2023, o McDia Feliz vai acontecer no próximo dia 26 de agosto (sábado), com a venda antecipada dos tíquetes do Big Mac disponíveis pelo e-commerce no endereço https://www.mcdiafeliz.org.br/comprar/7/0/1/ no valor de R$18 ou para venda física com os voluntários das instituições.

No dia, toda a renda gerada com as vendas de sanduíches Big Mac, exceto alguns impostos, será revertida para o Instituto Ronald McDonald, que atua para promover saúde e bem-estar de crianças, adolescentes e seus familiares, contribuindo com o aumento das chances de cura do câncer infantojuvenil no Brasil.

Sobre o McDia Feliz

O McDia Feliz é o principal evento beneficente do McDonald’s e, atualmente, é uma das maiores mobilizações em prol de crianças e adolescentes no Brasil. A campanha é realizada no país desde 1988, gerando recursos para as instituições apoiadas pelo Instituto Ronald McDonald, que atuam para proporcionar mais saúde e qualidade de vida a crianças e adolescentes com câncer. Em 2018, o projeto ampliou seu impacto para beneficiar outra causa de grande importância para o país, a Educação, contribuindo para as ações do Instituto Ayrton Senna. Desde sua primeira edição, mais de R$375 milhões já foram arrecadados pelo McDia Feliz.

