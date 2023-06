Shopping Parque das Bandeiras é finalista do Prêmio ABRASCE 2023 na categoria Expansão e Revitalização

Premiação reconhece os melhores e mais inovadores projetos desenvolvidos pelos shopping centers do País

O Shopping Parque das Bandeiras é finalista, pela segunda vez consecutiva, do Prêmio ABRASCE – que reconhece os melhores e mais inovadores projetos desenvolvidos pelos shopping centers e grupos corporativos filiados à Associação. O shopping concorre na categoria ‘Expansão e Revitalização’ com o Quintalzinho do BAN – parque dedicado ao público infantil localizado no terraço do empreendimento que conta com 1.700 m² de pura diversão, inaugurado em novembro de 2022. Os vencedores serão anunciados dia 27 de junho, em São Paulo.

O Quintalzinho do BAN chegou como um grande presente de 10 anos do shopping para o público. São 14 brinquedos disponíveis gratuitamente para a criançada todos os dias da semana. Em média, passam pelo Quintalzinho aproximadamente 150 mil pessoas por mês.

Com a implantação do espaço que demorou 3 meses para ficar pronto, o Parque das Bandeiras se firmou como um shopping com atrações para toda a família. “Consolidamos nossa vocação para o lazer e o entretenimento destinados à família. Os clientes nos enxergam dessa maneira e esperam de nós cada vez mais ações nessas frentes. Faz parte do nosso DNA ouvir o cliente, saber o que ele busca e atendê-lo em suas demandas, com isso, deixamos o shopping cada dia mais prático para o dia a dia, sendo a extensão da casa de cada um dos nossos clientes e gerando uma sensação de pertencimento por parte deles. Essa conexão para nós é prioridade.”, comenta Mariana Mendes, superintendente do Shopping Parque das Bandeiras.

O Quintalzinho do Ban fica localizado no terraço do Shopping Parque das Bandeiras. O acesso é pela praça de alimentação e há ainda uma entrada pelo estacionamento. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 11h às 22h.

