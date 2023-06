Ferdi apresenta o show “Devaneio” no teatro Castro Mendes, em Campinas

Entre subjetividades e mitologias, o artista marca sua volta aos palcos com um show autoral e imersivo em um dos teatros mais icônicos da cidade

Ferdi Oliveira é graduado em psicologia pela PUC-Campinas, mas tem a música em suas veias desde criança. Tocou muito durante a faculdade e percebeu que suas canções unem suas duas paixões: a subjetividade humana sempre está presente em suas letras. Possui três trabalhos de estúdio já lançados, o Ginga de Gigante (2016), Na Pele (2018) e Griô (2020), trazendo sua voz marcante, acordes dançantes e letras profundas.

Para o show “Devaneio”, Ferdi prepara uma apresentação autoral, mesclando várias de suas composições antigas e novas – que estão sendo gravadas para o disco de mesmo nome do espetáculo (Devaneio, 2023), seu próximo álbum de estúdio contemplado pelo FICC 2022 – em uma apresentação imersiva. O show acontece no dia 9 de julho no Teatro Castro Mendes, às 17h, e os ingressos, que custam R$30, estão disponíveis no site do teatro.

“Eu estou muito empolgado de fazer essa apresentação na minha cidade natal e finalmente retornar aos palcos. Eu preparei esse show com uma estética toda especial, baseada em estimular a fantasia e o universo simbólico. É um resgate à ancestralidade, trazendo um pouco da sabedoria transmitida oralmente na contação de histórias e através das músicas. Não poderia ser de outra forma, senão acompanhado dos músicos que já estão comigo há muitos anos e que vão me ajudar a criar esse ambiente onírico e fantasioso, com vozes harmonizadas e solos improvisados”, conta Ferdi.

O artista se propõe a recriar, de certa maneira, a figura do Griô, que é um componente essencial em algumas comunidades africanas ocidentais, cuja função principal é informar, educar e entreter através do canto e da contação de histórias. Por esse caminho, Ferdi também adentra o universo subjetivo, permeando o coletivo nas relações sociais e resgatando símbolos que transformem e empoderem as pessoas através da criatividade, da arte e da imaginação. “O público pode esperar grandes sucessos do meu repertório como A Última, Tecido, Na Pele e Ponto e Vírgula. Além disso, o show está muito especial, porque vou intercalar as músicas com histórias do folclore, recitação de cordel e mitos dos Orixás iorubanos”, completa o artista.

Para este show, Ferdi fará voz, violão e piano e estará acompanhado de Zi Vasconcellos na percussão e voz, Guilherme Sobral na bateria, Guilherme Vieira Alves na guitarra, Pedro Henrique Ghoneim no baixo, Fernando Sagawa no saxofone e Henrique Aoki Heredia (Manchúria) no trompete. Além disso, a direção musical e coordenação dos arranjos e efeitos sonoros durante as músicas será feita por Ferdi e Fernando Baeta e o controle da mesa de som fica por conta de Josias Emanuel Teles de Assis, ambos parceiros na gravação de todos os projetos.

Serviço:

Devaneio de Ferdi Oliveira @ Teatro Castro Mendes

Data: 9 de julho e 2023 (domingo)

Horário: 17h

Endereço: Teatro Municipal José de Castro Mendes – Rua Conselheiro Gomide, 62 – Vila Industrial, Campinas

Ingressos: R$30, à venda no site https://teatrocastromendes.com.br/

Classificação etária: Livre

Duração: 90 minutos

Foto: Daniela Accorinte Lopes

