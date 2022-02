Setor de flores consolida o Valentine´s Day em seu calendário de datas especiais

Desde o ano passado o Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor) decidiu incentivar toda a cadeia da floricultura nacional – do produtor ao lojista – a comemorar a data, celebrando-a como o Dia do Amor e da Amizade, como já acontece em vários países. A orientação é para que as campanhas sejam direcionadas para as relações importantes, sejam elas entre pais e filhos, amigos ou colegas de trabalho.

Toda forma de amar vale a pena. É com essa essência que a floricultura nacional começa a trabalhar a introdução do Valentine´s Day (Dia de São Valentim), em 14 de fevereiro, como mais uma importante data para o setor, no Brasil. Em muitos países, a ocasião ganhou amplitude e deixou de ser celebrada apenas como o Dia dos Namorados, permitindo que as pessoas aproveitem a data para demonstrar o seu afeto para entes queridos, sejam parentes, amigos ou quem, simplesmente, merece uma espontânea demonstração de carinho.

São exatamente as relações importantes, independentemente do tipo ou grau do relacionamento, que o Ibraflor passa a orientar toda a cadeia para enaltecer a data. Os produtores que desejarem podem investir em embalagens especiais para atrair a atenção dos distribuidores e lojistas, enquanto os pontos de venda devem criar campanhas de marketing alusivas à data para incrementar as vendas em um período no qual não existam outros apelativos para a comercialização de flores e plantas ornamentais.

“Os Estados Unidos geram muita influência no Brasil e, portanto, devemos considerar esse cenário externo. Segundo dados de uma pesquisa feita pela ESPM Jr (2019), o Valentine’s Day foi o segundo maior feriado para o setor comercial, atrás apenas da Black Friday. As flores representaram 36% do total de vendas”, analisa o presidente do Ibraflor, Kees Schoenmaker.

“O Valentine’s Day é uma ótima oportunidade para que as pessoas expressem suas afeições a alguém especial e que mereça ser lembrado. E, o Brasil, como os demais países latinos, se encaixa perfeitamente na celebração desta data como o ‘Dia do Amor e da Amizade’. Também somos um povo simpático, atencioso, afetuoso e carinhoso com aqueles que nos cercam. Por isso, queremos valorizar e celebrar essas relações que são essenciais para a nossa vida”, explica o diretor de Marketing do Ibraflor, Renato Opitz.

“Nos dois últimos anos fomos obrigados a nos distanciar das pessoas e a repensar a importância dos nossos relacionamentos. Por isso decidimos usar a data para criar um momento de demonstração do nosso amor e amizade, atando ainda mais os laços com aqueles que tanto nos fortalecem”, acrescenta Kees. Renato complementa, lembrando que as flores são o presente ideal para estas manifestações de afeto e de carinho porque transmitem vida, beleza e mexem com as emoções. Podemos presentear um amigo querido, uma pessoa do novo trabalho, um professor, o vendedor da loja, a atendente da padaria ou o carregador de sacolas do supermercado que sempre nos atende com eficiência e atenção. É preciso reconhecer, prestigiar as pessoas que estão presentes e que fazem a diferença no nosso dia a dia”, explica.

Sobre o Valentine’s Day

Muito popular, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, o Valentine’s Day celebra o amor e a troca de presentes entre casais, amigos e familiares. Embora no Brasil exista uma data similar, o Dia dos Namorados, comemorado no dia 12 de junho, muitos brasileiros têm aderido ao Valentine’s Day, elegendo mais uma data para destacar as relações de amor.

No Brasil, até há alguns anos, o Valentine’s Day era ignorado pelo fato do país já ter o seu “Dia dos Namorados” (em 12 de junho) e por fevereiro, costumeiramente, ter as atenções voltadas somente para o Carnaval. No entanto, de uns tempos para cá, principalmente nos dois últimos anos quando os eventos não foram realizados devido à pandemia da Covid-19 as floriculturas perceberam a oportunidade da data e passaram a decorar as lojas e fazer campanhas e ações especiais também nas redes sociais para incrementar as vendas no mês.

E, mesmo que ainda de maneira tímida, a data tem movimentado mais o comércio do setor. Por isso a ideia de consolidá-la. O próprio Ibrafor, desde o ano passado, tem feito campanhas alusivas em suas redes sociais. Cada associado tem liberdade para criar individualmente a sua campanha alusiva ao Valentine´s Day de acordo com o seu mix de produtos ou perfil de público. No entanto, a orientação é para que o foco esteja no mote “relações que importam”.