Semana do Natal tem apresentação de dança e bandas sinfônicas; confira programação

A Estância de Amparo tem para o fim de semana a terceira semana de eventos do Natal. Na Praça Pádua Salles, onde se concentram as manifestações culturais, a Secretaria de Cultura e Turismo apresentará projetos que foram criados pela Prefeitura, voltados à cultura e arte.

No sábado, 17, a Orquestra Amparense de Viola Caipira, sob regência de Mazinho Quevedo, é destaque às 20h. No domingo, 18, a música clássica é destaque com o show “Tenores do Brasil”, com a dupla Marcelo e Ricardo, também às 20 horas. Os intérpretes são um dos mais requisitados do Brasil e se apresentam em diversas regiões do país.

Na terça-feira, 20, a Prefeitura de Amparo sorteará prêmios para crianças que estão com o esquema vacinal em dia. Para participar do sorteio, é preciso que os pais ou responsáveis apresentem nas suas unidades de saúde de referência a carteira de vacinação da criança.

Caso falte alguma dose, a criança pode ser vacinada na hora. Já para quem tem a carteira em dia, é só apresentá-la na unidade.

As funcionárias entregarão a cada um dos pais e responsáveis um ticket para ser preenchido com os dados pessoais da criança, e depois inserido em uma urna no próprio posto de saúde. A família ficará com outro cupom, para ser verificado no dia do sorteio. A campanha segue até o dia 18 de dezembro e ocorre em todas as 16 unidades de saúde do município

Na quinta-feira, 22, a Banda Sinfônica da Escola das Artes é a atração das 20 horas, no Palco Hugo Baradel. Os alunos do projeto da Prefeitura de Amparo se apresentam pela primeira vez.

*Confira a programação completa da semana*

Dia 16/12 – Sexta-feira

ESPETÁCULO BRASILEIRÍSSIMO – CENTRO DE DANÇA ADRIANA SPINELLI

Horário: 20h

Local: Palco Hugo Baradel

Praça Pádua Salles

BANDA ITINERANTE “PAPAI NOEL”

Horário: 19h30

Local: Praça Pádua Salles e Ruas Centrais

BANDINHA NOEL IN JAZZ

Horário: 20h

Local: Marquise do Largo da Estação

Dia 17/12 – Sábado

ORQUESTRA AMPARENSE DE VIOLA CAIPIRA

Horário: 20h

Local: Palco Hugo Baradel

Praça Pádua Salles

ROBERTO CARLOS COVER

Horário: 20h

Local: Marquise do Largo da Estação

BANDA ITINERANTE “PAPAI NOEL”

Horário: 19h30

Local: Praça Pádua Salles e Ruas Centrais

3ª PARADA DE NATAL DE AMPARO

Desfile Natalino “A Magia do Natal”, com show de música, luzes e sons

Horário: 20h

Local: Avenida Bernardino de Campos e Rua Treze de Maio

Dia 18/12 – Domingo

OS TENORES DO BRASIL

Horário: 20h

Local: Palco Hugo Baradel

Praça Pádua Salles

“CORO E ORQUESTRA” CONCERTO DE NATAL – NATAL DE PAZ

Corais: Coral Infanto Juvenil São Sebastião, Coral João Belarmino, Coral Nossa Senhora do Amparo, Coral Masculino de Amparo e Orquestra de Câmara do Conservatório Integrado

Horário: 20h

Local: Catedral Nossa Sra. do Amparo

BANDA ITINERANTE “PAPAI NOEL”

Horário: 19h30

Local: Praça Pádua Salles e Ruas Centrais

