Segunda fase do concurso de rei e rainha do JRF 2022 começa na segunda-feira, 05, e postulantes precisam do voto do público

Centro Comunitário será inaugurado com uma festa para toda a população no sábado, 03, e toda a arrecadação será destinada para um orfanato em Uganda (África)

O Lar Feliz está mudando de uma entidade que só atua com acolhimento institucional de crianças e adolescentes em situação de risco, para ser uma entidade que trabalha na área social em geral. Por isso, inaugura no sábado, 03, o Centro Comunitário Lar Feliz.

A transformação da entidade ocorreu com a chegada da pandemia da Covid-19, quando a organização percebeu que as necessidades e a fome estavam aumentando na região. “Durante os dois anos de Covid nós conseguimos levantar muitas cestas básicas para ajudar e com isso também cresceu nossa visão de agir”, explica o presidente do Lar, Pastor Paul.

“Um lugar onde todos viram família” é o lema do Centro Comunitário. A visão é ajudar as famílias, independente da classe social por meio de cursos, palestras na área da família, finanças, profissões, educação, esportes e em todas as outras onde existam necessidade.

“Nós queremos ajudar para ser um bairro onde um se preocupa com o outro. É termos um local, no futuro, com uma cafeteria, um brechó. É transformar o lugar onde um apoia o outro e o Lar Feliz estará junto, claro, pois nós vamos ter muitas atividades no Centro Comunitário, onde as crianças e adolescentes do Lar poderão participar”, conta a responsável pelo marketing, Adriana Vaz.

Isso, na verdade, é muito saudável para as crianças do abrigo, apesar de estarem atualmente bastante envolvidas na sociedade, mas o Centro é mais uma oportunidade de aprender como é viver em comunidade.

LEIA TAMBÉM:

O Lar foi contemplado pelo Banco do Brasil e pelo Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes (FMDCA) com recursos para ter atividades para um ano. “Nós vamos ter uma assistente social trabalhando 10h por semana que estará disponível para ajudar pessoas a elaborar currículos, auxiliar com inscrições nos programas do governo, buscar por emprego, analisando todas as possibilidades da pessoa”, explica o Pastor Paul. Ou seja, a assistente social desempenhará todas as funções inerentes ao cargo dentro do Centro Comunitário.

Ainda serão oferecidas atividades como reforço escolar, aulas de natação, taekwondo, oficina de artesanato em madeira e outros. O local também poderá servir como espaço de locação para casamentos, batismos e festas e o dinheiro dos aluguéis serão utilizados para a melhoria do atendimento no Centro.

A inauguração do Centro Comunitário ocorre no sábado, 03, das 17h às 22h. A entrada é gratuita. Toda a arrecadação será destinada para um orfanato em Uganda (África), instituição que já recebeu doações do Lar Feliz anteriormente,

“A visão do Lar Feliz é que mesmo nós passando por dificuldades sempre tem pessoas que estão precisando muito mais, então, nós queremos tirar um pouco o foco do nosso próprio umbigo para ver o que nós podemos fazer”, acrescenta o Pastor Paul.

“Se não temos dinheiro podemos ajudar com tempo. Se não temos tempo podemos ajudar com doações, com brindes, com qualquer coisa”.

A festa de inauguração ainda conta com o apoio e envolvimento de várias igrejas que participam com barracas de comer e bebes, ajudando a arrecadar os recursos que serão enviados ao orfanato.

Localização

O Lar Feliz está localizado no Sítio Recanto da Alvorada, na Estrada Municipal JGR316, em Jaguariúna, em frente ao Haras Tarlim.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui