Secretária de Turismo de Jaguariúna participa do Brazilian Day em Milão

Graça Albaran recebeu o convite da Embaixada do Brasil

A Secretária de Turismo e Cultura de Jaguariúna, Graça Albaran, visitou Milão a convite da Embaixada do Brasil na cidade para participar do Brazilian Day e iniciar os preparativos para as comemorações dos 150 anos da imigração italiana no País. Durante sua visita, ela também estabeleceu parcerias com o Deputado italiano Fabio Porta e a Deputada Sara Ferrari.

Graça também foi convidada pelo Embaixador Hélio Vitor Ramos Filho e pelo Conselho de Cidadãos de Roma para participar da primeira rodada de conversas sobre empreendedorismo em Roma. No painel, dedicado ao desenvolvimento pessoal, cultura e empreendedorismo, Graça abordou o empreendedorismo feminino por meio da cultura e apresentou o Projeto Escola das Artes, que atualmente conta com mais de 40 cursos e atende a mais de 3500 alunos divididos nas seguintes áreas de atuação: artes da cena, línguas, música, saúde, qualidade de vida e artes plásticas.

O projeto é um modelo não apenas no Brasil, mas também reconhecido internacionalmente. Em 2019, a Escola das Artes foi reconhecida como o segundo melhor projeto cultural do Brasil. O projeto também foi apresentado na Conferência Internacional da Cátedra Unesco em Economia Criativa e Políticas Públicas, em dezembro do ano passado, e recebeu uma homenagem especial na cidade de Newark, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, em evento promovido pela ONG Mantena Global Care, em março deste ano.

