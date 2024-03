Secretaria de Saúde de Pedreira realiza “Fumacê” para combater o mosquito transmissor da Dengue

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Pedreira iniciou na quarta-feira, 06, a 46ª edição do “Curso de Gestante”, com as atividades sendo realizadas às quartas-feiras, nas dependências da Câmara Municipal englobando questões importantes sobre o período gestacional e pós-gestacional, além dos recursos disponibilizados pela Rede Municipal de Saúde para o acompanhamento do bem-estar da mãe e do bebê.

Contando com dois palestrantes a cada sessão, as mães estão aprendendo mais sobre a importância do pré-natal e dos exames básicos, que devem ser realizados já no primeiro trimestre da gestação. Os direitos garantidos a elas e a família também foram abordados, como o acompanhamento do genitor durante as consultas e o transporte para a locomoção às Unidades Básicas de Saúde.

A Secretária de Saúde Ana Lúcia Nieri Goulart destaca que não há a necessidade de cadastro para participar do curso. “Todas as mamães que desejam sanar suas dúvidas e aprender mais sobre a gestação podem comparecer à Câmara Municipal nas próximas quartas-feiras, sempre às 14h, para assistirem às palestras. Desejamos auxiliá-las da melhor maneira possível nessa jornada que a gestação proporciona”, concluiu.

Para o Prefeito Fábio Polidoro, os benefícios propiciados pelo curso são inúmeros. “Estamos muito orgulhosos com mais uma edição do ‘Curso de Gestante’. As palestras são importantes não apenas para elucidar questões que possam gerar dúvidas entre as grávidas, mas também para mantê-las informadas sobre os cuidados básicos que uma gestação de qualidade

exige. Esperamos que cada uma das mães aqui presentes possa usufruir dos conhecimentos transmitidos pelos nossos palestrantes”, ressaltou.

Ao final do último dia de curso, as mães participantes ganharão um enxoval de presente para seus bebês da Secretaria Municipal de Saúde.

