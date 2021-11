Secretaria de Obras faz operação tapa-buracos em frente ao Centro Cultural

Espetáculo O Canto das Vitaminas conta com sessão gratuita no Teatro Municipal Dona Zenaide

O espetáculo infantil O Canto das Vitaminas – A Viagem de Polyana chega a Jaguariúna no dia 27, em sessão gratuita no Teatro Municipal Dona Zenaide. A peça, que inicia às 16h, traz as peripécias de uma garota que descobre o quão colorido é o mundo dos alimentos. Para assistir basta realizar um cadastro prévio online.

O Canto das Vitaminas – A Viagem de Polyana é viabilizada pelo Ministério do Turismo, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal e tem patrocínio da empresa Agristar, além de apoio cultural da Prefeitura Municipal de Jaguariúna e Rekriarte Produções.

A peça conta a história de Polyana, uma menina que não gosta de comer. Sua mãe, preocupada, leva-a até o médico, que é, na verdade, um cientista muito divertido. Juntos, eles iniciam uma jornada pela terra dos legumes e verduras. Lá, ela faz amizade com os personagens Alface, Beterraba, Espinafre e Banana e acaba descobrindo sobre a origem dos alimentos e a sua importância para uma vida saudável. Além da peça, os espectadores também receberão um material complementar, com um livro e CD inspirados no enredo do teatro.

Ingressos

Para assistir a peça, que tem entrada gratuita, é preciso realizar um cadastro prévio e apresentar o QR Code gerado no dia do evento. Os ingressos estão disponíveis neste link.

Vale lembrar que as crianças, com exceção das que ainda são ‘de colo’, também precisam solicitar ingresso no site, além da entrada do adulto responsável. Caso a criança não tenha um e-mail válido, é preciso entrar em contato com a D’Color Produções Culturais.

O espetáculo segue protocolos de segurança para manter a diversão segura como a exigência do uso de máscara durante toda a permanência no teatro e álcool em gel.