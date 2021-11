Assistência Social realiza oficina de música para idosos no CRAS Nassif nesta quarta

Projeto que tem como missão fomentar o comércio na retomada econômica tornou-se referência em toda a Região Metropolitana de Campinas (RMC)

O projeto Jaguariúna de Mãos Dadas, que sorteou um Iphone 12 para os consumidores do comércio de Jaguariúna em setembro, lança agora a promoção “Natal Iluminado”. Com o intuito de continuar fomentando o comércio local, a promoção sorteia agora uma moto zero quilômetro em parceria indireta com a Concessionária Suzuki Major Motos.

A idealizadora, ceo da EIP Cred, Edilaine Alves, conta que essa é uma realização que tem o apoio de diversos empresários, o apoio da Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna e também da Secretaria de Cultura e Turismo municipal. “É uma corrente de força que visa dar continuidade ao projeto que beneficiou tanto os comerciantes nesta retomada”, afirma.

Para participar, o cliente deve consumir no comércio de Jaguariúna e preencher seu cupom que será entregue no ato da compra e depositar na urna da loja. Desta vez a ação tem ainda mais participantes e você pode conhecer todos eles por meio da conta no Instagram @jaguariunademaosdadas.

Além do sorteio da moto, serão sorteados lavadora de roupa, televisão, vapi e muito mais. “O sorteio ocorre como grande incentivo para que os comerciantes participem de todo movimento que visa tornar o comércio de nossa cidade ainda mais atrativo durante o período natalino”, diz Edilaine.

O “Natal Iluminado” realiza todos os sorteios no dia 08 de janeiro de 2022, visando abranger compras do natal, ano novo e inclusive as trocas do período de festas, dando maior chance de o cliente ganhar. Os sorteios ocorrem na Praça Umbelina Bueno.

Sobre o projeto

O movimento Jaguariúna de Mãos Dadas é composto por membros do setor comercial local e outras pessoas interessadas na reestruturação econômica do município.